Gần 100 công nhân, kỹ sư đang làm việc bất kể ngày đêm để tăng tốc hoàn thiện công trình trăm tỷ đồng này.

Dọc bờ biển Hội An, một dải bê tông dài gần 2 km đang nối liền từng đoạn. Công trình đang được tăng tốc hoàn thành để giữ gìn phần đất mà sóng biển xói mòn, bảo vệ khu dân cư, đồng thời kiến tạo kế sinh nhai bền vững cho người dân nơi đây.

Mỗi thay đổi trên công trường đều được người dân ven biển dõi theo từng ngày. Bởi lẽ, ngày tuyến kè hoàn thiện cũng là lúc cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây trở nên an tâm và ổn định hơn.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng

Tuyến kè bờ biển Hội An dài khoảng 1.950m, chia thành 3 khu vực gồm Khu vực 1 (phường Hội An Đông) và Khu vực 2, Khu vực 3 (phường Hội An Tây), TP. Đà Nẵng.

Gói thầu thi công trị giá hơn 214 tỷ đồng, khởi công ngày 20/5/2026. Các hạng mục chính như chân kè, mái, tường chắn và mặt đường cơ bản đã hoàn thiện. Tính đến tháng 9/2026, khoảng 80% khối lượng công việc đã hoàn thành.

Tại công trường, không khí làm việc đang diễn ra rất khẩn trương. Khoảng 80 công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị được chia thành 3 mũi thi công đồng loạt, tăng ca từ sáng đến tối nhằm đẩy nhanh các hạng mục cuối và bù lại tiến độ bị chậm do mưa gió, sóng lớn.

Một tuyến kè, hai nhiệm vụ

Nhiệm vụ đầu tiên của tuyến kè gần 2000m là cản sóng. Khi biển động, sóng lớn đánh vào bờ, ăn sâu vào đất liền và kéo theo cát.

Nhiệm vụ thứ hai ít ồn ào hơn: Giữ cát khỏi tràn lên đường và khu dân cư khi biển động. Những cơn bão mạnh nhất không chỉ gây hại bằng sóng, mà còn bằng lớp cát phủ lên mặt đường và sân nhà sau mỗi đợt biển động.

Ảnh: Tiền Phong

Gói thầu hơn 214 tỷ đồng này là một trong hai gói xây lắp lớn của dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn tại khu vực An Lương (xã Duy Nghĩa) và xói lở bờ biển Hội An. Vật liệu cát được lấy từ bãi nổi của Đảo cát Khủng Long và nguồn nạo vét của dự án sông Cổ Cò.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng

Tiến độ ngoài công trường

Tại phường Hội An Tây, đại diện nhà thầu cho biết mái kè đã thi công đến cao trình 3,5 m, tường chắn đã xong 620 m, và phần khuôn đường đang được hoàn thiện. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 11/2026 nhà thầu sẽ làm xong mặt đường bê tông, gia cố lề và mái ta luy.

Ảnh: Tiền Phong

Theo ông Trần Đình Quốc, Chỉ huy phó công trường, các hạng mục dưới kè cùng 18 hàng mái kè đã hoàn thành từ tháng trước. Hiện nhà thầu đang tập trung thi công những phần việc còn lại như bê tông vai kè, tường chắn và bê tông mặt đường.

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng

Tạo kế sinh nhai bền vững cho người dân sát biển

Ông Đinh Văn Sơn, phường Hội An Đông, kể lại: Trước đây cứ mỗi đợt biển động, sóng lớn lại kéo cát tràn xuống đường, vào khu dân cư, gây nhiều bất tiện cho sinh hoạt và đi lại hằng ngày.

"Mấy năm nay bà con chịu cảnh này quen rồi, cứ thấy biển động là phải dọn dẹp. Nay thấy từng đoạn kè được làm xong, ai cũng phấn khởi. Mong công trình hoàn thành để đường sá sạch sẽ, việc đi lại, sinh hoạt của bà con được thuận tiện hơn", ông Sơn chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng.

Hội An nổi tiếng với các điểm thu hút khách du lịch năm châu, và các bãi biển là một phần của sức hút đó.

Năm 2011, bãi biển An Bàng thuộc phường Hội An Tây nổi tiếng toàn cầu khi được CNNGo (trang du lịch của CNN) bình chọn là một trong 50 bãi biển đẹp nhất thế giới.



Năm 2018, TripAdvisor tiếp tục đưa An Bàng vào danh sách 25 bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á.

Do đó, một đợt xói lở nặng không chỉ làm mất đất mà còn làm mất bãi tắm, hàng quán và khách lưu trú. Vì vậy tuyến kè này vừa là công trình hạ tầng, vừa là bảo hiểm cho kế sinh nhai của người dân vùng này.

"Có tuyến kè rồi, bờ biển được gia cố, cảnh quan đẹp hơn, chúng tôi hy vọng khách du lịch sẽ đến đông hơn, việc kinh doanh cũng sẽ thuận lợi hơn", một người dân nơi đây phấn khởi nói.

Nếu công trình về đích đúng kế hoạch mới và đứng vững qua mùa bão tới, nó có thể giữ lại một đoạn bờ biển quan trọng và giảm bớt nỗi lo mỗi mùa biển động cho người dân.

Tham khảo: Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng