HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng tử vong khi đi đốt thực bì

Tiền Lê
|

Người dân đi tới khu vực rừng keo ở thôn An Thạch, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng ông H. và bà D. đã tử vong. Bước đầu nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân được xác định do ngạt khói.

Ngày 22/6, UBND xã Cửu An, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong trong quá trình đốt thực bì trên rẫy.

Theo thông tin ban đầu, sáng 21/6, hai vợ chồng ông H.T.H. (53 tuổi) và bà N.T.D. (53 tuổi, cùng trú ở thôn An Điền Bắc, xã Cửu An) đi đốt thực bì trên rừng keo của gia đình ở thôn An Thạch, xã Cửu An.

Tuy nhiên, tới chiều cùng ngày, một người dân đi tới khu vực này bàng hoàng phát hiện hai vợ chồng ông H. và bà D. đã tử vong nên liền tới trình báo cho đơn vị chức năng.

Người dân và lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Công an xã Cửu An đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và người thân các nạn nhân để làm rõ vụ việc. Gia đình nạn nhân cũng cho biết, không có dấu hiệu bất thường, không yêu cầu khám nghiệm tử thi và xin đưa thi thể về mai táng theo phong tục địa phương.

Bước đầu, báo cáo của Công an xã Cửu An gửi lên Công an tỉnh Gia Lai xác nhận hai nạn nhân có thể bị ngạt khói trong quá trình đốt thực bì dẫn đến tử vong.

Qua sự việc trên, ngành chức năng tỉnh Gia Lai khuyến cáo, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, người dân cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi phát dọn, đốt thực bì trên nương rẫy. Quá trình đốt phải bảo đảm thông thoáng, có người hỗ trợ và phương tiện xử lý sự cố cháy, không nên ở lâu trong khu vực có nhiều khói hoặc địa hình trũng, kín gió để tránh nguy cơ ngạt khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tỉnh Gia Lai

thôn An Điền Bắc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại