VinFast là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Các dòng xe máy điện của VinFast hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người thường xuyên di chuyển trong đô thị. Xe máy điện VinFast bao gồm các dòng xe phổ thông, trung cấp và cao cấp.
Theo báo cáo mới nhất của MotorCycles Data (McD) về thị trường xe máy Việt Nam, VinFast bứt phá mạnh với mức tăng trưởng tới 112% trong nửa đầu năm 2026, qua đó vượt Yamaha để trở thành hãng xe máy có doanh số lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của VinFast diễn ra trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam.
Theo cập nhật tháng 8/2026, giá xe máy điện VinFast tiếp tục được duy trì ổn định. Các sản phẩm xe máy điện của VinFast trải dài từ phân khúc giá khoảng trên 10 triệu đồng đến gần 50 triệu đồng, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
Ở phân khúc hạng phổ thông, xe máy điện VinFast có giá dao động từ 11,6 đến 24,1 triệu đồng, tùy loại. Đối với phân khúc trung, giá xe máy điện VinFast được niêm yết dao động từ 23 - 35,3 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe máy điện cao cấp được VinFast niêm yết từ 34,9 - 49,9 triệu đồng.
Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 8/2026
|Mẫu xe
| Giá niêm yết kèm pin
(VND)
|Giá niêm yết chưa kèm pin (VND)
|VinFast Evo
|24.100.000
|18.800.000
|VinFast Evo Lite
|18.900.000
|14.300.000
|VinFast Evo Grand
|22.500.000
|-
|VinFast Evo Grand Lite
|16.500.000
|-
|VinFast Evo Lite Neo
|14.400.000
|-
|VinFast Flazz
|14.200.000
|-
|VinFast Flazz Max
|17.300.000
|12.500.000
|VinFast Zgoo
|13.300.000
|-
|VinFast Amio
|11.600.000
|-
|VinFast Amio S
|11.600.000
|-
|VinFast Amio S2
|12.000.000
|-
|VinFast Feliz 2025
|26.000.000
|-
|VinFast Feliz II
|28.700.000
|23.000.000
|VinFast Kyo
|35.300.000
|30.000.000
|VinFast Vero X
|34.900.000
|-
|VinFast Viper
|40.600.000
|35.000.000
|VinFast Kinet
|49.900.000
|40.000.000
Lưu ý, giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo. Giá xe máy điện VinFast có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, chính sách khuyến mãi tại các đại lý và khu vực bán.