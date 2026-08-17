Cập nhật bảng giá xe máy điện VinFast tháng 8/2026 mới nhất, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn mẫu xe phù hợp.

VinFast là thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Các dòng xe máy điện của VinFast hướng tới nhiều nhóm khách hàng khác nhau như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và người thường xuyên di chuyển trong đô thị. Xe máy điện VinFast bao gồm các dòng xe phổ thông, trung cấp và cao cấp.

Xe máy điện VinFast trải dài ở nhiều phân khúc, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng. (Ảnh: VinFasttrieudo)

Theo báo cáo mới nhất của MotorCycles Data (McD) về thị trường xe máy Việt Nam, VinFast bứt phá mạnh với mức tăng trưởng tới 112% trong nửa đầu năm 2026, qua đó vượt Yamaha để trở thành hãng xe máy có doanh số lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của VinFast diễn ra trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang phương tiện xanh ngày càng mạnh mẽ tại Việt Nam.

Theo cập nhật tháng 8/2026, giá xe máy điện VinFast tiếp tục được duy trì ổn định. Các sản phẩm xe máy điện của VinFast trải dài từ phân khúc giá khoảng trên 10 triệu đồng đến gần 50 triệu đồng, phục vụ nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Ở phân khúc hạng phổ thông, xe máy điện VinFast có giá dao động từ 11,6 đến 24,1 triệu đồng, tùy loại. Đối với phân khúc trung, giá xe máy điện VinFast được niêm yết dao động từ 23 - 35,3 triệu đồng. Trong khi đó, giá xe máy điện cao cấp được VinFast niêm yết từ 34,9 - 49,9 triệu đồng.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 8/2026

Mẫu xe Giá niêm yết kèm pin

(VND) Giá niêm yết chưa kèm pin (VND) VinFast Evo 24.100.000 18.800.000 VinFast Evo Lite 18.900.000 14.300.000 VinFast Evo Grand 22.500.000 - VinFast Evo Grand Lite 16.500.000 - VinFast Evo Lite Neo 14.400.000 - VinFast Flazz 14.200.000 - VinFast Flazz Max 17.300.000 12.500.000 VinFast Zgoo 13.300.000 - VinFast Amio 11.600.000 - VinFast Amio S 11.600.000 - VinFast Amio S2 12.000.000 - VinFast Feliz 2025 26.000.000 - VinFast Feliz II 28.700.000 23.000.000 VinFast Kyo 35.300.000 30.000.000 VinFast Vero X 34.900.000 - VinFast Viper 40.600.000 35.000.000 VinFast Kinet 49.900.000 40.000.000

Lưu ý, giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo. Giá xe máy điện VinFast có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, chính sách khuyến mãi tại các đại lý và khu vực bán.