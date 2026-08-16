Chỉ trong hai đợt công bố, hàng trăm phương tiện vi phạm giao thông đã bị phát hiện qua camera và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong thời gian từ ngày 25/7 đến 31/7/2026.

Theo đó, trong vòng một tuần, lực lượng chức năng đã ghi nhận tổng cộng 390 trường hợp phương tiện vi phạm. Các lỗi được phát hiện khá đa dạng, trong đó vi phạm vạch kẻ đường chiếm số lượng lớn nhất.

Cụ thể, có 156 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường, 80 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 76 trường hợp vượt đèn đỏ và 70 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 8 trường hợp rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển báo cấm.

Danh sách biển số các phương tiện vi phạm được Công an tỉnh Bắc Ninh công bố để người dân, chủ phương tiện chủ động kiểm tra và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, tại Thanh Hóa Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng công bố danh sách phương tiện vi phạm được phát hiện trong thời gian từ ngày 6/7 đến 12/7/2026.

Theo thông tin được công bố, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và ghi nhận 237 trường hợp phương tiện vi phạm. Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố danh sách biển số các phương tiện vi phạm để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Với lỗi này, người vi phạm không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h, mức phạt là 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt tăng đáng kể đối với một số hành vi vi phạm giao thông.

Theo đó, người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ bị phạt 18-20 triệu đồng, trong khi mức phạt trước đây là 4-6 triệu đồng. Với người điều khiển mô tô, xe máy vượt đèn đỏ, mức phạt được nâng lên 4-6 triệu đồng, thay cho mức 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trước đây.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định việc trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe, qua đó quản lý quá trình chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện.

Để kiểm tra phương tiện có vi phạm giao thông hay không, người dân có thể tra cứu thông tin qua các kênh chính thức như website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc ứng dụng VNeTraffic do Bộ Công an quản lý.