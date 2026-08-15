Tay ga điện hoàn toàn mới VinFast Rasad được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ.
VinFast sắp ra mắt tay ga điện hoàn toàn mới Rasad, đã được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ
Văn Chế |
VinFast gây chú ý khi đăng ký bản quyền mẫu xe tay ga điện Rasad tại Ấn Độ, cho thấy bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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