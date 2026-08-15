VinFast sắp ra mắt tay ga điện hoàn toàn mới Rasad, đã được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ

VinFast gây chú ý khi đăng ký bản quyền mẫu xe tay ga điện Rasad tại Ấn Độ, cho thấy bước tiến mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế.

Tay ga điện hoàn toàn mới VinFast Rasad được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ.