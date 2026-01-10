Bảng giá ô tô VinFast mới nhất tháng 1/2026

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup.

Là thương hiệu ô tô Việt Nam, VinFast hướng tầm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô cho VF 8, VF 9. (Ảnh: vingroup.net)

Tháng 1/2026, VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng mua ô tô, trong đó nổi bật là chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc - đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.

Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. VinFast sẽ bảo lãnh để khách hàng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” cùng với các ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín với lãi suất hấp dẫn. Đây là chính sách hỗ trợ ưu việt, giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản về tài chính, tạo điều kiện cho mọi khách hàng có thể dễ dàng chuyển đổi ngay sang xe điện mà không cần ứng vốn ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 10% giá xe đối với các dòng ô tô VF 8, VF 9; và 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy cùng các dòng ô tô phổ thông còn lại, bao gồm các mẫu VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, EC Van và dòng xe Green.

Riêng với các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong Quý I/2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí pin sạc tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 30/6/2027 với ô tô và đến hết ngày 31/5/2027 với xe máy. Ô tô của các đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải sẽ được miễn phí sạc pin trong khung giờ thấp điểm và giảm giá 50% trong khung giờ cao điểm..

Bảng giá xe ô tô hãng VinFast mới nhất tháng 1/2026

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) VinFast VF 3 299 triệu VinFast VF 5 529 triệu VF 6 Eco 689 triệu VF 6 Plus 745 triệu VF 7 Eco 799 triệu VF 7 Plus 949 triệu VinFast ECVan 285 triệu VF 8 Eco 1 tỷ 019 triệu VF 8 Plus 1 tỷ 199 triệu VF 9 Eco 1 tỷ 499 triệu VinFast Limo Green 749 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.