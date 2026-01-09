Bảng giá xe máy điện VinFast mới nhất tháng 1/2026

VinFast là thương hiệu ô tô và xe máy điện nổi bật của Việt Nam, thuộc Tập đoàn Vingroup. VinFast đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô - xe máy điện tại Việt Nam, đồng thời đang nỗ lực góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện trên toàn thế giới.

Tháng 1/2026, VinFast triển khai nhiều chính sách ưu đãi mới đối với khách hàng mua xe máy điện, trong đó nổi bật là chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” năm 2026 với 3 sách chính: “mua xe 0 đồng” trả góp, ưu đãi trực tiếp vào giá và miễn phí sạc – đổi pin, VinFast trực tiếp tháo gỡ các rào cản, gia tăng tối đa cơ hội chuyển đổi sang xe điện cho toàn thể khách hàng.

Chương trình được phát triển trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó, chính sách “Mua xe 0 đồng” ưu tiên sẽ giúp tất cả người dân có thể sở hữu ngay xe máy VinFast chất lượng, giá trị cao không cần ứng vốn ban đầu.

VinFast sẽ hỗ trợ trực tiếp lên tới 6% giá xe đối với tất cả các mẫu xe máy.

Riêng với các dòng xe máy đổi pin dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong Quý I/2026, VinFast sẽ miễn phí đổi pin cho khách hàng trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm mua xe.

Ngoài ra, tất cả các dòng xe máy VinFast thuộc sở hữu cá nhân đều được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 31/5/2027.

VinFast Feliz Neo có giá niêm yết 22,4 triệu đồng.

Trong các dòng xe máy điện VinFast, VinFast Feliz Neo có thiết kế đẹp, khả năng vận hành “cân” mọi địa hình. Dòng xe này được trang bị bộ pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67, có thể vận hành ở điều kiện ngập nước khoảng 50 cm trong vòng 30 phút. Đây là “vũ khí” đặc biệt giúp xe vận hành an toàn ngay cả khi đi qua những đoạn đường ngập sâu.

VinFast Feliz Neo không chỉ phù hợp với đô thị, mà còn thừa sức chinh phục nhiều địa hình nhờ loạt trang bị đáng giá. Xe có cấu hình khung gầm chắc chắn, kết hợp với bánh xe lớn 14-inch và khoảng sáng gầm 145 mm, giúp xe dễ dàng leo vỉa hè, băng qua các đoạn đường gồ ghề hay mặt đường lồi lõm.

Nhiều khách hàng ưa chuộng VinFast Feliz Neo sở hữu kiểu dáng thanh thoát, tinh tế với đường nét mềm mại, hiện đại – rất phù hợp với phong cách của giới trẻ và dân văn phòng năng động. Kích thước xe vừa vặn, dễ điều khiển, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển hàng ngày.

Tháng 1/2026, một số mẫu xe máy điện VinFast có giá giảm nhẹ so với năm 2025.

Bảng giá xe máy điện hãng VinFast mới nhất tháng 1/2026

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.



