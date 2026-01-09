Ngày mai, Honda Việt Nam dự kiến giới thiệu 5 mẫu xe máy điện hoàn toàn mới

Honda Việt Nam dự kiến giới thiệu 5 mẫu xe máy điện hoàn toàn mới

Honda Việt Nam được cho là sẽ giới thiệu 5 mẫu xe máy điện hoàn toàn mới vào ngày 10/1, mở rộng chiến lược điện hóa sản phẩm từ xe đô thị nhỏ gọn đến mô tô điện và cả xe đạp điện địa hình.

Những hình ảnh “nhá hàng” cho thấy phần lớn đều là mẫu concept (ý tưởng) chưa xác định lịch bán chính thức tại Việt Nam nhưng hé lộ định hướng phát triển của hãng trong tương lai.

Trong đó, Honda EV Outlier Concept nổi bật với thiết kế mô tô điện phong cách tương lai, bố cục động cơ đặt trực tiếp ở bánh trước và sau, hướng tới trải nghiệm lái mới.

Honda EV Outlier Concept.

Honda CR Electric Concept là mẫu cào cào điện phát triển trên khung CRF truyền thống, tập trung vào hiệu suất địa hình, trong khi Honda EV Fun Concept định vị như naked bike điện tầm trung với sạc nhanh chuẩn CCS2.

Bên cạnh đó, Honda e-MTB Concept là xe đạp điện địa hình cao cấp ứng dụng công nghệ từ mô tô, và Honda Motocompacto là scooter điện ultra-compact có thể gấp gọn, phù hợp di chuyển ngắn trong đô thị.

Các mẫu này phản ánh tham vọng đa dạng hóa dòng xe điện của Honda, từ tiện dụng đến hiệu năng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng.

Xiaomi SU7 2026 gây chú ý với tầm chạy hơn 900 km/sạc

Xiaomi vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của sedan điện SU7 2026 với hàng loạt cải tiến về pin, hiệu năng và công nghệ hỗ trợ lái, nhằm củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh xe điện toàn cầu. Điểm nhấn nổi bật nhất là khả năng di chuyển lên tới khoảng 902 km chỉ sau một lần sạc đầy, vượt trội so với nhiều đối thủ cùng phân khúc và giải quyết tâm lý lo hết pin giữa chừng của người dùng xe điện.

Phiên bản cao cấp SU7 Max sử dụng nền tảng điện áp gần 900V cho phép sạc nhanh 15 phút cung cấp thêm khoảng 670 km hành trình, tương đương thời gian nghỉ ngắn trên cao tốc, trong khi toàn bộ dòng sản phẩm mới đều dùng động cơ V6s Plus thế hệ mới với công suất từ 320 đến 690 mã lực.

Xiaomi đồng thời trang bị hệ thống treo khí nén, cảm biến LIDAR và nền tảng AI 700 TOPS cho tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, trước khi xe chính thức được bàn giao tới khách hàng tại Trung Quốc từ tháng 4/2026 với giá khởi điểm khoảng 865–1,16 tỷ đồng (tương đương 229.900–309.900 nhân dân tệ).

Công nghệ pin mặt trời mới giúp xe điện Hyundai vừa di chuyển vừa tự sạc

Startup Solarstic thuộc hệ sinh thái Hyundai vừa công bố một công nghệ pin mặt trời tích hợp trực tiếp lên thân xe điện, mở ra khả năng vừa chạy vừa sạc pin. Thay vì gắn các tấm pin cứng trên nóc, giải pháp mới sử dụng nhựa polymer siêu nhẹ đúc phun cho phép các tấm pin uốn lượn theo bề mặt cong của thân xe, vừa giữ khí động học vừa giảm trọng lượng so với pin truyền thống.

Hệ thống mô-đun này có thể sản sinh công suất tới 500 W, giúp xe điện kéo dài quãng đường di chuyển thêm khoảng 80 km mỗi ngày trong điều kiện ánh sáng tốt, đồng thời bù tới 30% dung lượng pin khi đang vận hành, qua đó góp phần giảm đáng kể áp lực phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc hiện nay.

Để hoàn thiện công nghệ, nhóm kỹ sư Solarstic đã phát triển thành công quy trình ép phun áp suất thấp bảo vệ các tế bào quang điện mỏng manh, đồng thời xử lý lớp phủ chống trầy xước và ố vàng do môi trường. Hiện công nghệ này đã được thử nghiệm trên mẫu Hyundai IONIQ 5 và ST1 thương mại, hứa hẹn sẽ được tích hợp lên các dòng xe điện của Hyundai trong vòng 1 đến 2 năm tới.

(Tổng hợp)