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Bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi ra sân trong trận Tây Ban Nha - Saudi Arabia

Chhrist
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Bên cạnh sức nóng hầm hập từ những đường bóng lăn trên thảm cỏ World Cup 2026, khoảnh khắc một nam thần bước ra sân với tư cách khách mời danh dự đang khiến MXH châu Á chao đảo vì visual quá đỗi phong trần và nam tính.

Tối ngày 21/6 (theo giờ Việt Nam), trận đối đầu kịch tính giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh. Thế nhưng ngay trước giờ bóng lăn, mọi ánh nhìn của giới giải trí lẫn giới mộ điệu thời trang lại đổ dồn vào sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt ở vị trí kick-off: Nam diễn viên Lý Hiện - "bạn trai màn ảnh" từng tạo nên cơn sốt rầm rộ bên cạnh Lưu Diệc Phi trong siêu phẩm chữa lành Đi đến nơi có gió.

Khoảnh khắc Lý Hiện mang bóng ra sân trong trận Tây Ban Nha và Saudi Arabia (Clip: Weibo).

Bước ra từ đường hầm sân vận động mang tầm vóc quốc tế, Lý Hiện ngay lập tức biến chảo lửa World Cup thành sàn diễn cá nhân với một phong thái không thể trộn lẫn. Qua ống kính truyền thông ghi lại tại hiện trường, nam diễn viên sinh năm 1991 bùng nổ khí chất phong trần, năng động khi diện một chiếc áo jersey tông màu đỏ mận thời thượng, khéo léo sơ vin cùng chiếc quần jeans sáng màu có điểm xuyết ba đường kẻ đặc trưng của adidas.

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Khác với những bộ âu phục xa cách, giao diện thể thao khỏe khoắn, mái tóc cắt gọn đánh rối nhẹ và nụ cười rạng rỡ của Lý Hiện trước hàng vạn khán giả mới là thứ vũ khí tối thượng "đốn tim" người hâm mộ. Gương mặt mộc mạc không tì vết cùng sự tự tin đã giúp anh khẳng định danh xưng "bạn trai quốc dân" của màn ảnh Hoa ngữ chưa bao giờ là hữu danh vô thực.

Đằng sau mấy mươi giây xuất hiện ngắn ngủi nhưng vô giá trên sóng truyền hình trực tiếp đến hàng tỷ khán giả toàn cầu là một đãi ngộ thương mại tầm cỡ. Gã khổng lồ thể thao adidas đã tạo điều kiện có một không hai cho nam Đại sứ của mình, đưa Lý Hiện trở thành người Trung Quốc đầu tiên có được vinh dự khai bóng tại một kỳ World Cup.

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Để thấy rõ độ "khủng" từ sự ưu ái của nhãn hàng, hãy nhìn vào hệ thống đại sứ toàn cầu của adidas. Trong khi siêu sao Lionel Messi hay Jude Bellingham bận rộn thi đấu, những biểu tượng giải trí quốc tế đình đám như Timothée Chalamet hay Bad Bunny cũng chưa từng sở hữu đặc quyền bước xuống sân cỏ thực hiện nghi thức này. Lý Hiện chính là đại diện duy nhất nhận được tấm vé danh giá từ adidas.

Với danh vị Đại diện toàn dòng (phủ sóng từ chạy bộ, tập luyện cho đến phong cách sống), tấm chứng nhận mở bóng này giống như một lời khẳng định đanh thép cho giá trị thương mại và độ uy tín của Lý Hiện trên bản đồ thương hiệu quốc tế.

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Nam diễn viên vốn là một fan cứng của câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid và siêu sao C.Ronaldo. Việc Lý Hiện được giao trọng trách mở màn cho trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha - nơi có mối lương duyên sâu đậm với Real Madrid - được ví như một màn "đáp lễ" hoàn hảo cho giấc mơ của một người hâm mộ đích thực.

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Được biết, Lý Hiện đã có niềm đam mê với trái bóng tròn từ khi còn học tiểu học. Lên đến cấp ba, chính nhờ việc kiên trì đá bóng và chạy bộ mà anh đã giảm thành công 20kg trong vòng 40 ngày, lột xác thành nam thần vạn người mê. Suốt những năm tháng đại học, anh quét sạch các sân bóng tại Bắc Kinh và tự hào nhận biệt danh "Cựu danh thủ Bale phiên bản Học viện Điện ảnh". Sự am hiểu, những lần lặn lội sang tận sân Bernabéu để cổ vũ thần tượng đã biến Lý Hiện thành một biểu tượng tích cực, một đại sứ mang tinh thần thể thao đúng nghĩa chứ không chỉ dừng lại ở một gương mặt đại diện thương mại thuần túy.

Ảnh: Weibo

Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh
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Lưu Diệc Phi

sao hoa ngữ

Lý Hiện

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