Đỉnh đồng, đôi hạc là những vật phẩm quen thuộc trên nhiều bàn thờ gia tiên, đặc biệt trong các bộ đồ thờ truyền thống. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng sử dụng. Vậy bàn thờ thiếu những món đồ này có ảnh hưởng gì không?

Khi nhìn vào những bàn thờ gia tiên được bài trí cầu kỳ, nhiều người dễ bắt gặp một chiếc đỉnh đồng đặt ở giữa, hai bên là đôi hạc đứng trên lưng rùa hoặc đôi chân nến. Đây là những vật phẩm thờ cúng có từ lâu đời, thường xuất hiện trong các gia đình có không gian thờ rộng, nhà thờ họ hoặc từ đường. Thế nhưng, tại không ít gia đình hiện nay, bàn thờ chỉ có bát hương, bình hoa, chén nước và một vài vật dụng cơ bản, hoàn toàn không có đỉnh đồng hay đôi hạc.

Sự khác biệt này đôi khi khiến những người mới lập bàn thờ hoặc chuyển về nhà riêng băn khoăn. Liệu bàn thờ gia tiên có cần sắm đủ đỉnh đồng, đôi hạc mới được xem là trang nghiêm? Nếu trước giờ gia đình không sử dụng những vật phẩm này thì có cần bổ sung hay không?

Đỉnh đồng, đôi hạc trên bàn thờ có ý nghĩa gì?

Trước hết, cần hiểu đỉnh đồng và đôi hạc là những vật phẩm mang ý nghĩa văn hóa, xuất hiện trong nghệ thuật thờ cúng truyền thống của người Việt. Đỉnh đồng thường có hình dáng giống một chiếc lư nhỏ, có nắp và chân đỡ, được sử dụng để đốt trầm hoặc đặt trang trí trên bàn thờ. Trong quan niệm truyền thống, hương thơm từ trầm gắn với không gian thanh tịnh, trang nghiêm và sự thành kính trong các nghi lễ.

Trong khi đó, đôi hạc thờ thường được chế tác với hình ảnh chim hạc đứng trên lưng rùa. Đây là hình tượng quen thuộc trong nghệ thuật truyền thống, gắn với những ý nghĩa biểu trưng như sự trường thọ, bền vững và hài hòa. Vì vậy, đôi hạc thường được đặt đối xứng hai bên đỉnh đồng để tạo sự cân đối cho không gian thờ cúng.

Tùy cách bài trí, đỉnh đồng có thể kết hợp với đôi chân nến thành bộ tam sự, hoặc kết hợp với đôi hạc và đôi chân nến thành bộ ngũ sự. Tuy nhiên, cách gọi và thành phần bộ đồ thờ có thể khác nhau giữa các cơ sở sản xuất và tập quán sử dụng.

Bàn thờ không có đỉnh đồng, đôi hạc thì sao?

Câu trả lời là không có vấn đề gì nếu gia đình không sử dụng những vật phẩm này. Trong phong tục thờ cúng gia tiên của người Việt, không có một quy định chung bắt buộc mọi bàn thờ phải đặt đỉnh đồng, đôi hạc hay sắm đủ bộ tam sự, ngũ sự.

Trên thực tế, cách bài trí bàn thờ có sự khác biệt giữa các vùng miền, dòng họ và từng gia đình. Có những bàn thờ được sắp xếp đầy đủ nhiều vật phẩm truyền thống, nhưng cũng có những bàn thờ chỉ sử dụng bát hương cùng một số đồ thờ cơ bản. Cả hai cách đều có thể phù hợp nếu đáp ứng nhu cầu thờ cúng và nếp sinh hoạt của gia đình. Đặc biệt, không có cơ sở để khẳng định việc thiếu đỉnh đồng, đôi hạc sẽ khiến gia đình gặp điều không may, ảnh hưởng đến tài lộc hay thể hiện sự bất kính với tổ tiên. Những quan niệm như vậy không nên trở thành lý do khiến mọi người phải mua sắm thêm đồ thờ khi chưa thực sự cần thiết.

Có nên mua thêm đỉnh đồng, đôi hạc cho bàn thờ gia tiên?

Việc có nên bổ sung những vật phẩm này hay không phụ thuộc chủ yếu vào diện tích bàn thờ, điều kiện kinh tế và mong muốn gìn giữ cách bài trí truyền thống của từng gia đình. Với những bàn thờ lớn, tủ thờ đặt tại phòng thờ riêng hoặc nhà thờ họ, bộ đỉnh đồng và đôi hạc có thể góp phần tạo nên bố cục cân đối, trang trọng. Nếu gia đình yêu thích đồ đồng và có điều kiện chăm sóc, đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngược lại, với bàn thờ treo tường hoặc bàn thờ nhỏ trong căn hộ chung cư, việc cố đặt thêm đỉnh đồng, đôi hạc đôi khi khiến không gian trở nên chật chội. Các vật phẩm bằng đồng có thể khá nặng, vì vậy cần tính toán khả năng chịu tải của bàn thờ, đặc biệt với loại treo tường. Gia đình không nên mua bộ đồ thờ quá lớn chỉ vì muốn bài trí giống những bàn thờ truyền thống. Ngoài ra, đồ đồng cũng cần được vệ sinh, bảo quản phù hợp để hạn chế bụi bẩn và tình trạng xỉn màu. Nếu sử dụng đỉnh đồng để đốt trầm, cần chú ý nguồn nhiệt, vật liệu lót chịu nhiệt và khoảng cách với những vật dụng dễ cháy. Không phải chiếc đỉnh đồng trang trí nào cũng phù hợp để đốt trầm trực tiếp.

Điều gì quan trọng hơn việc sắm đủ đồ thờ?

Một bàn thờ có nhiều vật phẩm đắt tiền chưa chắc đã phù hợp hơn bàn thờ được bài trí đơn giản. Điều đáng quan tâm là sự gọn gàng, sạch sẽ, chắc chắn và cách gia đình duy trì việc thờ cúng theo truyền thống của mình. Nếu bàn thờ có diện tích hạn chế, mọi người nên ưu tiên những vật dụng thực sự sử dụng, tránh sắp xếp quá nhiều đồ khiến việc lau dọn khó khăn hoặc làm tăng nguy cơ mất an toàn khi thắp hương. Ngược lại, nếu gia đình đã có bộ đỉnh đồng, đôi hạc từ nhiều năm trước, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng và gìn giữ như một phần nếp nhà.

Sau cùng, đỉnh đồng và đôi hạc là những vật phẩm mang giá trị văn hóa, trang trí và nghi lễ, chứ không phải điều kiện bắt buộc để có một bàn thờ gia tiên trang nghiêm. Gia đình có thể lựa chọn sử dụng hoặc không, miễn là phù hợp với không gian sống, điều kiện thực tế và truyền thống thờ cúng của mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm