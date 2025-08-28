Bạn thân cố NSƯT Vũ Linh: "Hồng Loan phải ăn mì gói, tôi biết hết"

Mới đây, bạn thân cố nghệ sĩ Vũ Linh là nghệ sĩ cải lương Quốc Thanh đã lên tiếng khi bị một số người đồn rằng mình là ông trùm đứng sau đạo diễn vụ việc liên quan đến Hồng Loan.



Nghệ sĩ Quốc Thanh

Ông nói: "Tôi nói mọi người nghe, hết nói người khác làm trùm giờ đến tôi làm trùm. Trùm hay không thì cộng đồng mạng biết hết.

Tôi bây giờ là người lớn tuổi nhất trong gia đình này, cậu Vũ Linh mất đi rồi chỉ còn tôi lớn nhất, thì tôi nói các con cháu. Nguyên một gia đình nhà số 5 này hơn hai năm qua chưa bao giờ cầm tiền của mạnh thường quân, cả tôi cũng thế.

Rất nhiều người nhắn tin xin gửi tiền cho tôi để lo hương khói, nhang đèn cho cậu Vũ Linh nhưng tôi đâu có nhận. Một đồng tôi cũng không nhận. Vậy tại sao nói tôi là trùm?

Thậm chí, có những cái tôi mua cho con cháu tôi đều tự bỏ tiền ra mua, không nhận của ai. Tôi thích ăn bánh trung thu, thích ăn cơm cháy cũng đều ra ngoài mua.

Mà kể cả tôi có làm trùm cũng chẳng sao vì tôi là người lớn tuổi nhất, cậu Vũ Linh mất rồi chỉ còn tôi, không muốn làm cũng phải ở vị trí làm trùm.

Vũ Linh và Hồng Loan

Hơn hai năm nay tôi cũng bị chửi nhiều rồi, quen rồi nên chẳng vấn đề gì hết. Ai cư xử ra sao, sống sao cộng đồng mạng đều biết hết. Đừng sống dựa vào ai hết.

Những lúc Hồng Loan (con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh) không có tiền phải ăn mì gói, tôi biết hết. Những gì tôi làm tôi đều không nói cho ai biết. Không lẽ mỗi lần tôi giúp đỡ Hồng Loan lại loa lên rằng tôi vừa gửi tiền cho Hồng Loan đó.

Nói làm gì, giúp người không cần phải nói, huống gì đây là con cháu tôi. Tôi giúp người ngoài còn chẳng bao giờ nói ra. Còn giúp người mà nói ra cũng chỉ là mua danh, không phải giúp vì cái tâm.

Mỗi người một ý nhưng cá nhân tôi thấy như thế là không nên, có tâm thì giúp, đừng kêu tên tuổi ra làm gì".

Được biết, nghệ sĩ Vũ Thanh là bạn thân thiết nhất với cố nghệ sĩ Vũ Linh từ thời trẻ đi chung đoàn hát với nhau và thường xuyên tâm sự cùng Vũ Linh. Hiện tại, ông cũng thân thiết và ủng hộ con nuôi Vũ Linh là Hồng Loan.