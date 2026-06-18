Bán tải điện Ford cỡ Ranger lần đầu chạy thử trên đường: Đầu xe siêu ngắn, trang bị nhiều công nghệ an toàn, chốt ra mắt năm sau

Ford đã hé lộ các thông tin liên quan đến nhà máy sản xuất, một vài thiết kế và đặc biệt là thời gian ra mắt mẫu xe bán tải thuần điện mới này.

Chỉ vài ngày sau khi chiếc bán tải điện cỡ nhỏ được mong chờ từ lâu của Ford bị bắt gặp ở Mỹ, Ford đã chính thức ra mắt trang web dành riêng cho nó, khởi động chiến dịch quảng bá rầm rộ cho sản phẩm mới này.

Tại trang web dành riêng cho mẫu xe bán tải mới, Ford đã đăng tải 3 video liên quan đến các buổi lái thử nghiệm mẫu xe này.

Mẫu xe bán tải điện mới dần được Ford hé lộ nhiều hơn. Ảnh: Ford

Trong đoạn video đầu tiên, chiếc bán tải điện cỡ nhỏ mới của Ford được giới thiệu tại một trung tâm thử nghiệm chuyên dụng, trước khi chuyển sang hai cảnh quay cho thấy nó đang được lái thử trên tuyết. Video sau đó cho cái nhìn thoáng qua về nhà máy sản xuất nơi chiếc xe đang được chế tạo, cũng như cách lắp ráp nền tảng đơn giản hóa của nó.

Trong một video khác, chuyên gia phần mềm xe cao cấp của Ford, Chris Kirkland, cho thấy thêm về quá trình thử nghiệm mùa đông của chiếc xe ở miền Bắc Michigan. Video này cung cấp cái nhìn tuyệt vời về mẫu xe, có vẻ như kích thước tương tự như chiếc Ford Ranger đời cũ từ những năm 1990, nhưng với 4 cửa.

Nhiều góc ảnh về xe đã được hãng công bố. Ảnh: Ford

Thiết kế của chiếc xe khá thú vị và nhờ hệ thống truyền động điện, đặc biệt là nắp ca-pô rất ngắn. Ngoài ra, xe còn có kính chắn gió dốc để hỗ trợ khí động học. Trong bài thử nghiệm trên tuyết, xe hoạt động khá ổn định và mượt mà, điều này đồng nghĩa mẫu xe bán tải mới sẽ có hệ thống kiểm soát ổn định, kiểm soát lực kéo cũng như hệ thống lái trợ lực điện tử.

Ford cũng đã xác nhận chiếc bán tải điện cỡ nhỏ này sẽ ra mắt vào năm tới. Thông số kỹ thuật và giá cả chính thức sẽ chưa được công bố cho đến gần ngày ra mắt, dự kiến có giá khởi điểm khoảng 30.000 USD.

Hình ảnh mô phỏng mẫu xe bán tải điện mới của Ford. Ảnh dựng đồ họa: AP

Ford, giống như nhiều đối thủ cạnh tranh khác, đã giảm mạnh đầu tư vào xe điện mới khi nhu cầu giảm và chính sách của Mỹ liên tục thay đổi. Chiếc xe này là cả nền tảng Universal EV là ngoại lệ mà công ty vẫn đang đặt cược vào.