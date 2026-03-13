Công ty công nghiệp quốc phòng Italia Leonardo đã bắt đầu phát triển thành phần đầu tiên của hệ thống phòng không mới, có tên gọi là “Mái vòm Michelangelo” (“Michelangelo Dome”), được lấy cảm hứng phát triển từ hệ thống phòng không lừng danh Iron Dome (“Vòm sắt”) của Israel.

Theo tuyên bố mới nhất của người đại diện công ty, hệ thống này đã được công bố vào cuối năm ngoái và dự kiến sẽ được thử nghiệm tại chiến trường Ukraine, phục vụ cho phía chính quyền Kiev.

Theo tiết lộ của Giám đốc điều hành của Leonardo - ông Roberto Cingolani, Michelangelo Dome dự kiến sẽ được bàn giao cho Ukraine vào cuối năm nay.

Thành phần cốt lõi của hệ thống phòng không mới do công ty Italia sản xuất dự kiến sẽ là module đầu cuối MC5, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý dữ liệu thu nhận.

Khái niệm “Mái vòm Michelangelo” là tạo ra một “kiến trúc tích hợp” kết hợp nhiều loại cảm biến trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian; với các hệ thống điều khiển và vũ khí được phát triển thông qua việc triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI).

Thiết kế mở và có tính liên kết cao của “Michelangelo Dome”, cho phép bất kỳ quốc gia châu Âu nào cũng có thể triển khai hệ thống này, bất kể hạ tầng phần cứng hiện có của họ.

Nòng cốt của “Mái vòm Michelangelo” dự kiến sẽ là hệ thống phòng không SAMP/T NG liên tục được cải tiến với radar đa chức năng công suất cao KRONOS Grand Mobile, dự kiến sẽ tích hợp các tên lửa đánh chặn tiên tiến hiện đang được phát triển dưới sự bảo trợ của Tập đoàn MBDA.

Công ty Leonardo cũng đã công bố các hệ thống pháo phòng không thế hệ mới sẽ được tích hợp vào hệ thống phòng không “Michelangelo Dome”, bao gồm hệ thống pháo phòng không điều khiển từ xa Hystrix 76 ADS và Hystrix 40 ADS, được phát triển dựa trên các nền tảng pháo hải quân hiện có.

Các hệ thống pháo phòng không cỡ nòng 76mm sẽ tạo thành một lớp phòng thủ tầm xa, trong khi các bệ pháo 40mm sẽ cung cấp khả năng yểm trợ tầm trung và gần.

Theo các nhà phát triển của công ty Leonardo, hệ thống này sẽ có khả năng chống lại nhiều mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu thanh, UAV cỡ nhỏ đơn lẻ, thậm chí là cả bầy đàn máy bay không người lái.

“Michelangelo Dome” thậm chí còn được phát triển với mục đích chống lại cả tàu chiến và lực lượng mặt đất của đối phương.

Như vậy, “Mái vòm Michelangelo” đã được coi là một hệ thống phòng thủ tích hợp các giải pháp phát hiện, chỉ huy và điều khiển nhiều hệ thống vũ khí vào một lưới lửa bảo vệ bầu trời duy nhất. Đây được coi là dự án tham vọng lớn nhất từ trước đến nay của Quân đội Italia.