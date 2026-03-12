Hãng thông tấn WANA (Iran) ngày 11/3 đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tuyên bố phát động đợt tấn công thứ 39 thuộc “Chiến dịch Lời hứa Chân thực 4” (Operation True Promise 4) nhằm vào các vị trí của Mỹ trong khu vực.

Trong Tuyên bố số 32, Văn phòng Quan hệ Công chúng của IRGC viết rằng: “Đợt tấn công thứ 39 của 'Chiến dịch Lời Hứa Chân Thực 4' được thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực để tưởng nhớ 'Những Liệt Sĩ của Sức Mạnh'”.

Theo tuyên bố của IRGC, trong đợt tấn công này, các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Vịnh Ba Tư đã bị tấn công bằng hệ thống tên lửa đa đầu đạn Ghadir, tên lửa đa đầu đạn Khorramshahr và tên lửa Emad.

IRGC còn nói rằng họ đang tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn.

Thông cáo cho biết thêm rằng các cuộc tấn công này đã gây ra nỗi sợ hãi lan rộng, buộc người dân Israel phải sống trong tình trạng báo động không kích liên tục và phải trú ẩn trong hầm suốt 11 ngày qua.

Trong khi đó, theo WANA, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố: “Chính sách đáp trả của chúng tôi đã chấm dứt. Giờ đây, chúng tôi theo đuổi chính sách tấn công liên tiếp.”

Bom chùm của Iran trên bầu trời Tel Aviv. Nguồn: X/@silentd3fiance

Tờ New York Post đưa tin, các quan chức Israel cho biết Iran đang sử dụng bom chùm trong các cuộc tấn công vào các thành phố của Israel, khiến việc ngăn chặn các cuộc tấn công trở nên khó khăn hơn đối với hệ thống phòng không vốn đã quá tải của nước này.

Hình ảnh về các cuộc tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào Israel cho thấy bằng chứng về việc tên lửa Iran phát nổ trên bầu trời và rải rác các đầu đạn nhỏ trên diện rộng bên dưới, phù hợp với đặc điểm của bom chùm.

Các loại vũ khí này khó đánh chặn hơn, ngay cả đối với hệ thống phòng thủ "Vòm Sắt" (Iron Dome) của Israel, ít nhất ba người đã thiệt mạng vào ngày 10/3 sau khi một quả bom phát nổ tại một công trường xây dựng ở miền trung Israel.

Bom chùm là gì?

Theo tờ The Week (Ấn Độ), bom chùm mang nhiều đầu đạn con bên trong. Sau khi được phóng đi, bom chùm sẽ giải phóng các đầu đạn nhỏ hơn ở độ cao từ 7 đến 10 km. Những đầu đạn nhỏ này phân tán trên một khu vực rộng lớn, từ vài trăm mét đến vài km, để gây thiệt hại trên diện rộng, về cơ bản là đánh đổi độ chính xác lấy phạm vi bao phủ lớn. Do đó, thiệt hại mà chúng có thể gây ra ở các trung tâm dân cư nhỏ, đông đúc của các quốc gia như Israel có thể rất nghiêm trọng.

Loại vũ khí này được Đức Quốc xã sử dụng lần đầu tiên trong chiến dịch tấn công chớp nhoáng vào Vương quốc Anh trong Thế chiến II.

Mặc dù bom chùm không bị cấm theo luật quốc tế, nhưng chúng bị cấm sử dụng trong khu vực dân sự theo Công ước Geneva, với hơn 120 quốc gia đã đồng ý không sử dụng loại vũ khí này.

Bom chùm mang nhiều đầu đạn con bên trong, chúng sẽ được phân tán khi tên lửa tiếp cận mục tiêu. Ảnh: X

Quá nhiều bom cần phải đối phó

Yehoshua Kalisky - nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel - nói với hãng tin AP rằng, trong khi hệ thống "Vòm Sắt" của Israel và các hệ thống phòng không khác có khả năng đánh chặn hầu hết các loại đạn, thì rất khó để chống lại bom chùm một khi đầu đạn đã tách ra.

Tên lửa đánh chặn của Israel được thiết kế đặc biệt để phá hủy các tên lửa nhỏ được bắn từ tầm ngắn và độ cao thấp - điều này đã chứng tỏ hiệu quả trước các nhóm vũ trang Hamas và Hezbollah ở nước láng giềng.

Tuy nhiên, hệ thống "Vòm Sắt" gặp khó khăn trong việc phá hủy bom chùm một khi chúng đã phân tán thành hàng chục quả bom nhỏ.