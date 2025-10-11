Bán hơn 100.000 xe, VinFast lập kỷ lục: Hóa ra phải 'nương tựa' vào thứ này

VinFast vừa công bố chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, hãng đã bàn giao 103.884 chiếc xe điện đến khách hàng, vượt cả tổng doanh số năm 2024 (hơn 87.000 xe), đồng thời lập kỷ lục tại thị trường Việt Nam về số lượng xe bán ra.

Điều này được xem là tất yếu khi hãng đã giữ vững vị thế số 1 thị trường trong 11 tháng liên tiếp.

Tuy nhiên, doanh số của VinFast sẽ khó lòng đạt được mức cao kỷ lục nếu thiếu đi yếu tố dường như là then chốt với sự phát triển của xe điện: Trạm sạc.

Mạng lưới trạm sạc nhiều bậc nhất khu vực

Bất cứ phương tiện nào cũng cần năng lượng để vận hành; với xe sử dụng động cơ đốt trong, đó là xăng hoặc dầu; với xe điện, đó là điện. Để việc sử dụng xe trở nên tiện dụng, mạng lưới trạm nạp năng lượng phải phủ đủ dày.

Trong khi bất cứ mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong nào mở bán tại Việt Nam đều có thể tận dụng ngay mạng lưới trạm xăng phủ khắp; các hãng xe điện sẽ cần lưu tâm để việc nạp năng lượng không trở thành điều bất tiện.

Trạm sạc được xem là yếu tố gắn liền với sự phát triển của xe điện.

Nhà báo Lê Tùng Anh nhận định trong một phỏng vấn với chương trình Trên Ghế rằng V-Green (đơn vị vận hành hệ thống trạm sạc cho VinFast) đang có hệ thống trạm sạc lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á.

Trạm sạc dành cho xe VinFast đã phủ khắp 34 tỉnh thành ở Việt Nam, số lượng súng sạc ước tính hơn 150.000 súng; công suất sạc cũng rất đa dạng, từ 7,4 kW đến 120 kW, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dùng. Ngoài ra, có thông tin cho rằng mạng lưới đang thử nghiệm trụ sạc với công suất cao hơn (ví dụ trụ 360 kW) nhằm đáp ứng nhu cầu sạc siêu nhanh cho các dòng xe cao cấp trong tương lai.

Trong năm nay, V-Green đã liên tiếp đưa vào vận hành các trạm sạc có quy mô rất lớn, lắp đặt các trụ sạc công suất lên tới 120 kW, giúp giảm thời gian sạc mỗi xe và tăng số lượng xe phục vụ mỗi trạm.

Một ví dụ điển hình là trạm V-Green Minh Khai (ở đường Cầu Diễn, Hà Nội) là một trong những trạm sạc siêu lớn đầu tiên được mở ra. Tại đây, trạm lắp đặt 42 trụ sạc (tương đương 84 súng sạc), mỗi trụ có công suất tối đa 120 kW. Với thiết kế này, trạm có thể phục vụ cùng lúc 84 xe di chuyển tới để sạc.

Do đều là sạc công suất lớn, thời gian dừng sạc của mỗi xe, theo các ghi nhận từ người dùng khi sạc từ mức 20-30% lên 70-80%, chỉ khoảng 15–30 phút.



Ảnh minh họa trạm sạc VinFast.

Hiện nay, trạm sạc lớn nhất toàn Việt Nam của V-Green cũng đã được đưa vào vận hành từ cuối tháng 8. Trạm được đặt tại trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), có 194 súng sạc cho ô tô điện và 1.000 súng cho xe máy điện.

Điều đáng chú ý là phần lớn trụ sạc tại đây đều là trụ công suất lớn. Tại đây, sạc dành cho ô tô điện có khoảng 80 súng công suất 60 kW, 36 súng công suất 120 kW, và 6 súng công suất 300 kW, bên cạnh 72 súng công suất 20 kW.

Đó là chưa kể tới trạm sạc ở khu đô thị liền kề với 48 súng sạc công suất 60 kW.

Hiện nay, VinFast cũng đang triển khai chương trình ưu đãi miễn phí sạc, góp phần thuyết phục người dùng sử dụng xe của hãng.

Bài học từ Tesla?

Phát triển trạm sạc song song với kinh doanh xe điện dường như là hai yếu tố không thể tách rời. Trạm sạc càng phủ rộng, xe điện càng dễ sử dụng.

Nhà báo Lê Tùng Anh trong cuộc phỏng vấn với chương trình Trên Ghế cũng đã nêu ý kiến rằng việc sạc xe điện tại nội đô có thể tạm khắc phục bằng việc lắp đặt trạm ở showroom.

Song, điều này vẫn sẽ là trở ngại khi cần sử dụng xe để di chuyển liên tỉnh, nhất là khi đi tới những nơi nhu cầu tiêu thụ ô tô không cao: "Vấn đề lớn nhất nảy sinh khi đi xa là khi không có hãng nào lại đi mở showroom ở những vùng như Hà Giang, Sơn La hay Điện Biên cả."

Nhà báo Lê Tùng Anh cũng nêu ví dụ: "Một người đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng, muốn sạc ở Hải Dương phải thoát khỏi đường 5B, đi thêm cả chục cây số mới vào được showroom để sạc pin. Rõ ràng là rất bất tiện."

Một số đơn vị thứ 3 đã và đang phát triển trạm sạc công cộng tại Việt Nam. Trong ảnh là trạm sạc của BitCharge.

Trong lịch sử phát triển ô tô điện, Tesla dường như là hình mẫu tiêu biểu nhất về cách thuyết phục người tiêu dùng sử dụng xe điện.

Hãng xe Mỹ khởi đầu khi người tiêu dùng gần như chưa có một chút hiểu biết hay ý niệm gì về xe điện, nhưng sau cùng đã thành công thuyết phục người tiêu dùng và trở thành một trong những nhà sản xuất xe điện lớn bậc nhất thế giới.

Tesla cũng đã phát triển trạm sạc song song với kinh doanh xe điện.

Chiến lược của Tesla có thể nhận thấy rất rõ khi hãng xây dựng hạ tầng trạm sạc (Supercharger) song song với việc cho ra mắt các dòng xe điện. Khi Model S ra mắt (khoảng năm 2012), Tesla cũng đã mạnh tay chi rất nhiều tiền để phát triển mạng lưới Supercharger, đảm bảo người dùng có thể di chuyển giữa các bang.

Ưu điểm của trạm sạc Tesla là họ kiểm soát được hệ thống trạm sạc riêng của mình – tức người dùng Tesla trải nghiệm liền mạch, không phụ thuộc bên thứ ba. Điều này giúp họ bảo đảm chất lượng, áp dụng công nghệ mới nhanh hơn và hạn chế rủi ro hạ tầng bị trễ hay bị hạn chế hỗ trợ.