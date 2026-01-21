Bạn gái đi rình Vương Hạc Đệ vì sợ Triệu Lộ Tư lấn lướt?

Tối 17/1, đêm concert D.PARTY của Vương Hạc Đệ đã được tổ chức ở Ma Cao, Trung Quốc và nhanh chóng trở thành sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù đêm nhạc đã kết thúc được ít ngày nhưng những chủ đề liên quan tới sự kiện vẫn xuất hiện rần rần tới nay.

Tới sáng 21/1, tờ 163 đưa tin, nghi vấn bạn gái bí mật đích thân tới tận concert Vương Hạc Đệ mới đây đã gây xôn xao toàn cõi mạng, leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng từ khóa hot trên Weibo ở hạng mục giải trí. Bài báo của 163 cũng cung cấp cả hình ảnh cô gái nghi là người yêu của nam thần họ Vương. Trong hình, bạn gái tin đồn của Vương Hạc Đệ đeo khẩu trang, theo dõi những màn trình diễn trên sân khấu 1 cách tập trung.

Đáng nói, Triệu Lộ Tư nhận lời xuất hiện trong concert Vương Hạc Đệ với tư cách khách mời, thậm chí còn "song kiếm hợp bích" cùng mỹ nam họ Vương trên sân khấu. Trong suốt những ngày qua, Triệu Lộ Tư luôn được biết đến là mỹ nhân nổi bật nhất trong đêm nhạc của tài tử Thương Lan Quyết, tạo ra hàng loạt chủ đề nóng gây bàn tán trên mạng. Từ đây, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn bạn gái tới tận concert để giám sát Vương Hạc Đệ vì lo ngại bị nữ diễn viên họ Triệu lấn lướt.

Nghi vấn bạn gái bí mật tới tận concert để giám sát, theo dõi Vương Hạc Đệ đã chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội mới đây. Ảnh: 163

Trong đêm nhạc, tiết mục của Vương Hạc Đệ - Triệu Lộ Tư đã trở thành chủ đề gây bàn tán trên diện rộng. Ảnh: Weibo

1 số khán giả đặt ra nghi vấn bạn gái tin đồn đích thân tới thị sát đêm nhạc Vương Hạc Đệ vì sợ bị Triệu Lộ Tư lấn lướt, vượt mặt. Ảnh: Weibo

Thế nhưng trên thực tế, cô gái nói trên lại không phải bạn gái của Vương Hạc Đệ như nhiều người vẫn tưởng. Theo ký giả từ tờ 163, thực chất cô gái trong tin đồn gây xôn xao vốn chỉ là 1 khán giả bình thường tới xem đêm nhạc cùng bạn trai. Song song với đó, 1 nguồn tin khác lại khẳng định cô gái này là stylist của Vương Hạc Đệ và đã kết hôn. Nói tóm lại, người phụ nữ trong bức hình được lan truyền mới đây không hề có quan hệ tình cảm với nam thần họ Vương.

Ngoài ra, nhiều người hâm mộ cũng đưa ra những thuyết âm mưu khác nhau xung quanh việc từ khóa "bạn gái tin đồn của Vương Hạc Đệ" đột nhiên leo bảng hot search Weibo nhanh tới như vậy. Trong đó, không ít khán giả đặt ra nghi vấn có đối thủ đang âm thầm tiếp tay nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh, sự nghiệp của nam tài tử họ Vương.