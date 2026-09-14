"Sau mỗi ngày làm việc, tôi thường chọn những cách đơn giản để nạp lại năng lượng như gặp gỡ bạn bè, uống cà phê" – nghệ sĩ Mai Dũng nói.

Mới đây, chương trình Vitamin hạnh phúc đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Mai Dũng, bạn diễn ăn ý của Phước Sang một thời.

Tại chương trình tuần này, nam nghệ sĩ chia sẻ công việc hiện tại: "Việc hợp tác với các đồng nghiệp trẻ như Đình Toàn, Mai Phượng, Hương Giang hay Dương Thanh Vàng luôn mang lại cảm giác thoải mái cho tôi dù tôi lớn tuổi nhất.

Nghệ sĩ Mai Dũng

Sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến của thế hệ trẻ khiến quá trình làm việc giữa tôi và họ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tới giờ tôi vẫn giữ được niềm đam mê và sự bền bỉ trong tinh thần làm việc.

Tôi đã ở độ tuổi gần 60 nhưng vẫn đều đặn xuất hiện trong nhiều dự án. Với tôi, việc được khán giả nhớ đến và các nhà sản xuất tiếp tục tin tưởng chính là động lực lớn nhất. Xuất hiện là phải để khán giả nhớ.

Chính vì vậy, mỗi vai diễn, dù lớn hay nhỏ, tôi cũng đều cố gắng tìm ra điểm nhấn riêng, tạo dấu ấn cá nhân trong khuôn khổ kịch bản. Đây cũng là cách giúp hình ảnh của tôi không bị trùng lặp sau nhiều năm làm nghề.

Bên cạnh chuyên môn, tôi đề cao việc giữ gìn hình ảnh cá nhân với người nghệ sĩ. Khán giả không chỉ nhìn vào vai diễn mà còn quan tâm đến đời sống và cách ứng xử ngoài đời của người nghệ sĩ. Vì vậy, việc giữ đạo đức nghề nghiệp và lối sống chuẩn mực là yếu tố quan trọng để duy trì sự yêu mến từ công chúng.

Sau mỗi ngày làm việc, tôi thường chọn những cách đơn giản để nạp lại năng lượng như gặp gỡ bạn bè, uống cà phê, xem phim hoặc tự xem lại các vai diễn của mình để rút kinh nghiệm. Với tôi, việc nhìn lại chính mình cũng là một cách để hoàn thiện và tiến bộ hơn trong những dự án tiếp theo".

Nam nghệ sĩ cũng gửi lời khuyên tới đàn em trẻ: "Tôi muốn gửi gắm thông điệp về sự kiên trì và không ngừng học hỏi. Có rất nhiều cách để diễn, các bạn cứ thử, không được thì đổi, vì mình còn trẻ, còn thời gian để sửa".

Nghệ sĩ Mai Dũng được biết đến với các vai diễn phản diện ở cả sân khấu lẫn phim ảnh. Anh từng tham gia nhóm hài với nhiều nghệ sĩ như Phước Sang, Phương Bình, Hùng Cường, Hoàng Sơn… Sau này, ai cũng nổi tiếng, đắt show nên dần rời nhóm, anh buộc phải lập nhóm mới nhưng không mấy thành công. Hiện tại, nam nghệ sĩ gần 60 tuổi nhưng vẫn độc thân.