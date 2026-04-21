Bán 26 đơn hàng sang Triều Tiên, công ty mẹ của Sabeco phải nộp phạt 860.000 USD cho Mỹ

Công ty TNHH Vietnam Beverage (VBCL) là doanh nghiệp hiện đang nắm giữ 53,59% cổ phần tại Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Đây chính là pháp nhân cốt lõi trong thương vụ M&A lịch sử trị giá 4,8 tỷ USD vào cuối năm 2017, đóng vai trò công ty mẹ trực tiếp quản lý phần vốn góp của tập đoàn ThaiBev tại doanh nghiệp bia lớn nhất Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần 53,59 của của Công ty TNHH Vietnam Beverage. Nguồn: Báo cáo thường niên Sabeco

Theo hồ sơ từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Vietnam Beverage đã đồng ý chi trả khoản tiền phạt dân sự để dàn xếp các trách nhiệm liên quan đến 43 vi phạm đối với Quy định Trừng phạt Triều Tiên.

Trong giai đoạn từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2018, các công ty con của doanh nghiệp này đã thực hiện 26 hợp đồng xuất khẩu bia và rượu mạnh cho các đối tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Triều Tiên).

Thông báo từ Office of Foreign Assets Control - Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài) là một cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ (U.S. Department of the Treasury).

Tổng giá trị các khoản thanh toán được thực hiện qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ đạt hơn 1,14 triệu USD. Do các hóa đơn được phát hành bằng đồng đô la Mỹ (USD), hệ thống ngân hàng tại Hoa Kỳ đã vô tình tham gia vào việc xuất khẩu dịch vụ tài chính cho những thực thể nằm trong danh sách hạn chế.

Báo cáo điều tra nêu rõ các công ty con đã ký kết hợp đồng trực tiếp với hai thực thể Triều Tiên là Korea Samjin Trade Company và Korea Zo-Ming General Corporation. Giao dịch cũng liên quan đến các công ty bên thứ ba bao gồm Sunico Co. Ltd. tại Singapore và Alttek Global Corporation tại Seychelles.

Để hoàn tất thanh toán, đối tác đã sử dụng 15 công ty tại các khu vực như Hồng Kông, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện 43 lệnh chuyển tiền. Toàn bộ các giao dịch này được xử lý thông qua các ngân hàng đại lý của Hoa Kỳ hoặc chi nhánh nước ngoài của các định chế tài chính Mỹ.

Tại thời điểm phát sinh sai phạm, Vietnam Beverage và các đơn vị thành viên vẫn chưa thiết lập được hệ thống chính sách tuân thủ đối với các lệnh trừng phạt quốc tế.

Mức phạt 860.000 USD được xem là đã giảm nhẹ đáng kể so với mức phạt tối đa theo luật định là 15,8 triệu USD. Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đánh giá cao việc ban lãnh đạo mới của Vietnam Beverage, sau khi tiếp quản vào cuối năm 2019, đã chủ động chấm dứt các giao dịch vi phạm và thực hiện rà soát nội bộ một cách minh bạch.

Doanh nghiệp cũng đã phối hợp với OFAC trong quá trình điều tra và triển khai các biện pháp khắc phục triệt để theo tiêu chuẩn quốc tế.

Vụ việc là bài học về quản trị rủi ro pháp lý đối với các doanh nghiệp có hoạt động thương mại quốc tế sử dụng đồng USD làm công cụ thanh toán.