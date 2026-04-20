Chính thức trình Quốc hội đề án lập TP trực thuộc Trung ương thứ 7, đúng ngày trọng đại của Việt Nam

Một góc con đường ven sông Đồng Nai. Ảnh: VTC News

Đó là Đồng Nai.

Sáng nay (20/4), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đề án này được đánh giá đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, mở ra động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, việc thành lập TP Đồng Nai đã có đầy đủ cơ sở chính trị quan trọng. Theo đó, tại Văn bản số 1184-CV/VPTW ngày 23/3/2026, Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương, giao các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội xem xét, quyết định ngay trong năm 2026.

Hơn nữa, Nghị quyết số 03-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV (ngày 25/3/2026) cũng đã đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tạo cơ sở chính trị vững chắc để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp này.

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình Quốc hội đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ảnh: VGP

Về cơ sở pháp lý, việc thành lập TP Đồng Nai được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 và Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó quy định rõ các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Đáng chú ý, Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 đã định hướng xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đóng vai trò động lực phát triển của vùng, gắn kết chặt chẽ với TP HCM trong việc hình thành không gian kinh tế – đô thị hiện đại.

Việc thành lập TP Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực miền Nam và cả nước

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, Đồng Nai đã phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội để phát triển trở thành một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, với vai trò là đầu mối liên kết trực tiếp các hành lang phát triển và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là TP HCM với khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ, logistics được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại cùng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được xây dựng và hoàn thiện với tiến độ nhanh, Đồng Nai đã hội tụ đầy đủ các yếu tố của một đô thị có tiềm năng phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có tính lan toả mạnh trên phạm vi vùng phía Nam và cả nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc thành lập TP Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây sẽ là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TP HCM. Qua đó, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đây sẽ là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương là cần thiết.

Ngoài ra, báo cáo thẩm tra về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với sự cần thiết thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai với các lý do như đã nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Cụ thể, việc thành lập thành phố Đồng Nai đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Theo Ủy ban, tỉnh Đồng Nai bảo đảm 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ủy ban tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 30/4/2026 nhằm đáp ứng theo đúng nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy và chính quyền tỉnh Đồng Nai và bảo đảm tính đồng bộ với hiệu lực thi hành của Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan hữu quan của địa phương khẩn trương hoàn thành quy hoạch đô thị, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức thấp để bảo đảm chất lượng đô thị; và quan tâm đến việc triển khai các dự án.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Đồng thời, theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Đồng Nai cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hoạt động phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Dự kiến, Quốc hội sẽ thảo luận nội dung này tại hội trường vào ngày 22/4 và biểu quyết thông qua ngày 23/4.

Đồng Nai sẽ trở thành TP trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam. Ảnh minh họa