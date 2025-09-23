Bamboo Airways bất ngờ về “đại bản doanh” của FLC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, nơi ghi dấu thời kỳ hoàng kim dưới thời ông Trịnh Văn Quyết

CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa thông báo địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 vào ngày 25/9 tới tại tầng 37, Tòa nhà The West, số 265 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội - địa chỉ văn phòng cũ của Bamboo Airways và từng thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC.

Động thái này diễn ra sau khi Bamboo Airways chuyển địa chỉ đăng ký thuế từ TP.HCM về Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiên, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (địa điểm khu nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn thuộc Tập đoàn FLC) vào ngày 18/8 qua.

Những động thái này diễn ra ngay sau khi hãng hàng không này có biến động lớn ở thượng tầng: ông Lê Thái Sâm trở lại ghế Chủ tịch HĐQT, thay ông Phạm Ngọc Vịnh; còn ông Trương Phương Thành giữ vị trí Tổng Giám đốc từ 13/8.

Trước đó, ông Sâm từng là Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC từ tháng 7/2022. Ông bắt đầu xuất hiện tại Bamboo Airways từ năm 2022 – thời điểm hãng rơi vào khó khăn nghiêm trọng sau biến cố lãnh đạo FLC, ông được xem là người góp phần quan trọng trong quá trình tái cấu trúc khi hỗ trợ hãng vay hơn 7.727 tỷ đồng không lãi hoặc lãi suất thấp, không tài sản đảm bảo.

Bamboo Airways từng là biểu trưng mãnh liệt của ông Trịnh Văn Quyết với tham vọng trở thành hãng hàng không 5 sao đầu tiên của Việt Nam, cạnh tranh trực diện với Vietnam Airlines.

Dưới sự lãnh đạo của ông Quyết, hãng nhanh chóng mở rộng đội bay, khai thác cả các đường bay dài đến châu Âu, Úc và từng được đánh giá vượt mặt Vietnam Airlines về tốc độ tăng trưởng.

Tuy nhiên, sau khi ông Quyết vướng vòng lao lý, Bamboo Airways liên tục sa sút. Hãng cắt giảm mạnh nhân sự cấp cao, dừng hầu hết các đường bay quốc tế, giảm tần suất nhiều chặng nội địa.

Số chuyến khai thác từ hơn 52.000 chuyến năm 2022 chỉ còn 38.600 chuyến năm 2023. Từ năm 2024, hãng tiếp tục ngừng các tuyến đến Côn Đảo, Phú Quốc, Cà Mau, Huế, Đồng Hới… để tập trung tái cấu trúc.