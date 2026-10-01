Bãi xe cũ Thái Lan kén xe điện Trung Quốc: Sau 4 năm, một mẫu bán chạy chỉ còn khoảng một phần tư giá trị

Tại Thái Lan, thứ định giá một chiếc xe không phải cảm nhận của chủ nhân mà là mức tiền các bãi xe cũ chịu trả. Với xe điện thương hiệu Trung Quốc, mức tiền đó đang thấp tới mức nhiều bãi chỉ nhận có chọn lọc, và một mẫu từng bán rất chạy sau 4 năm chỉ còn khoảng một phần tư giá niêm yết ban đầu.

Bãi xe cũ chỉ nhận đời mới và mẫu bán nhanh

Ông Pinyo Thanawatcharaporn, đại diện chợ xe cũ Yo Ratchada, cho biết bãi có nhận xe điện nhưng không nhiều, vì một phần chủ xe chưa chấp nhận được mức giá do giá đã rớt quá mạnh. Về tiêu chí thu mua, ông nói bãi ưu tiên các mẫu đang phổ biến trên thị trường và các đời xe mới, sao cho xe không phải nằm bãi quá lâu.

Ông Pinyo Thanawatcharaporn, Tổng giám đốc công ty Yo Ratchada, doanh nghiệp kinh doanh xe đã qua sử dụng tại Thái Lan.

Sự dè dặt này kéo dài đã vài năm. Năm 2024, chính chợ xe cũ này từng giảm lượng xe điện đã qua sử dụng trong bãi từ hơn 40 chiếc xuống còn hơn 10 chiếc. Tại Chiang Mai, một điểm ký gửi chuyên xe điện cho biết họ ưu tiên giao dịch tiền mặt, bởi xe điện cũ tại Thái Lan gần như chưa có sản phẩm cho vay của ngân hàng đi kèm, nên người mua khó tiếp cận vốn.

Khu trưng bày của chợ xe cũ Yo Ratchada, nơi các mẫu xe Nhật Bản chiếm phần lớn số xe đang chờ bán.

Cần nói rõ rằng chưa có bãi xe nào tại Thái Lan tuyên bố từ chối hẳn xe Trung Quốc. Cách họ làm là dựng bộ lọc, gồm đời xe, mức độ phổ biến của mẫu và tốc độ bán ra, và chính bộ lọc đó loại phần lớn xe điện cũ ra khỏi danh mục thu mua.

Con số mất giá đứng sau sự dè dặt

Tháng 9/2026, trên một sàn rao vặt lớn của Thái Lan, một chiếc BYD Atto 3 đời 2022 đã chạy 156.789 km được rao 320.000 baht, tương đương khoảng 256 triệu đồng. Khi ra mắt tháng 10/2022, bản này có giá niêm yết 1.199.900 baht, tức khoảng 960 triệu đồng. Sau 4 năm, phần giá trị còn lại chỉ khoảng một phần tư.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở tuổi xe. Theo phân tích của Krungthai COMPASS công bố tháng 3/2026, xe thuần điện mới tại Thái Lan liên tục giảm giá từ 11% tới 35% so với giá ra mắt, và mỗi lần giá xe mới hạ thì mặt bằng giá xe cũ bị kéo xuống theo. Chủ xe đang giữ xe không làm gì sai, nhưng tài sản của họ mất giá vì chính sách giá của hãng.

Sức ép lan sang cả những người kinh doanh xe cũ. Cũng theo phân tích này, giai đoạn 2023 tới 2025 có 1.009 bãi xe cũ tại Thái Lan đóng cửa hoặc phá sản, còn chỉ số giá xe cũ giảm khoảng 25%. Với một bãi xe, mỗi chiếc nằm lâu là một khoản vốn chôn, nên họ siết tiêu chí thu mua trước khi thị trường siết họ.

Người đang giữ xe đánh giá theo thước đo khác

Ở phía chủ xe, cách nhìn lại khác hẳn. Ngày 18/2/2026, anh Arnon Puitrakul đăng bài tổng kết 4 năm sử dụng chiếc ORA Good Cat mua từ đầu năm 2022, riêng năm gần nhất chạy 14.462 km. Danh sách hư hỏng gồm vỏ đèn pha nứt chân chim đã hơn 2 năm, sơn quanh tay nắm cửa phía tài xế bạc màu, tay tựa cửa bọc da lộn phai màu và cửa sổ trời kêu cót két.

Chiếc ORA Good Cat đời 2022 trong bài tổng kết 4 năm sử dụng của chủ xe tại Thái Lan.

Anh cho rằng vỏ đèn nứt là do hãng tiết giảm chi phí nên chi tiết này không bền, nhưng vẫn kết luận rằng các lỗi đó không ảnh hưởng tới việc sử dụng. Ở bài tổng kết 2 năm trước đó, anh ghi nhận độ khỏe pin còn 94,2%. Nghĩa là phần cơ điện của chiếc xe vẫn làm đúng việc của nó, còn thứ xuống cấp nằm ở vật liệu bề mặt.

Lớp mờ trắng xuất hiện trên gioăng cao su quanh khung kính, một trong các dấu hiệu lão hóa vật liệu bề mặt sau 4 năm.

Hai thước đo này không mâu thuẫn, vì chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau. Chủ xe đánh giá chiếc xe qua việc nó có đưa họ đi làm mỗi ngày hay không, còn bãi xe cũ đánh giá qua việc bán lại được trong bao lâu và với giá nào. Khi khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán lại lớn tới mức đó, giữ xe tiếp thường là phương án kinh tế hơn, nên mức độ hài lòng của người đang dùng không phản ánh giá trị thị trường của chiếc xe.

Có một chỉ số đo được ý định của chính người trong cuộc. Nghiên cứu của Differential Thailand khảo sát 2.651 chủ xe tại Thái Lan, công bố cuối tháng 9/2026, cho thấy 69% chủ xe thương hiệu Nhật Bản dự định mua lại đúng thương hiệu đang dùng, nhóm xe Mỹ đạt 60%, còn nhóm xe Trung Quốc chỉ đạt 46%, trong đó 44% còn lưỡng lự và 11% định đổi sang thương hiệu khác.

Khoảng cách giữa một chiếc xe dùng được và một chiếc xe bán lại được chính là khoản chi phí mà người mua không nhìn thấy lúc ký hợp đồng. Nó không nằm trong bảng giá, không lộ ra trong buổi lái thử, và chỉ hiện ra đúng vào ngày chủ xe mang xe ra bãi hỏi giá.

Với thị trường Thái Lan, phần chi phí đó đang được phân bổ theo cách bất lợi cho người mua sớm. Mỗi đợt hãng hạ giá xe mới để giành thị phần là một lần giá trị tài sản của những người đã mua bị bào mỏng, và họ không có công cụ nào để phản ứng ngoài việc giữ xe lâu hơn dự định.

Thái Lan đi trước Việt Nam khoảng ba năm trong việc đón xe điện Trung Quốc, nên các con số giá bán lại tại đó đáng được theo dõi. Với một mẫu xe đang cân nhắc, phép thử nhanh nhất là hỏi vài bãi xe cũ trong nước xem họ có thu mua dòng đó hay không và định giá ở mức nào, vì đó là nơi trả lời bằng tiền chứ không bằng lời hứa.