Bài đăng kêu gọi quyên góp cho Trường "Con" Nam Định nhận về loạt chỉ trích, nhân vật này là ai?

Một bài đăng kêu gọi quyên góp cho Trường "Con" Nam Định - người từng bị tuyên phạt 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" - đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, khiến thông tin về nhân vật này một lần nữa thu hút sự chú ý.

Kêu gọi từ thiện cho người đang chấp hành án 20 năm tù, tài khoản mạng xã hội nhận nhiều chỉ trích

Mới đây, tài khoản Facebook P.T. đã đăng tải bài viết kêu gọi những người yêu mến Trường "Con" Nam Định quyên góp tiền để hỗ trợ người này trong thời gian chấp hành án. Trong bài đăng, P.T. cho biết bản thân không quen biết Trường nhưng "nể cách sống" của người này, đồng thời cho hay sẽ tổng hợp số tiền do mọi người tự nguyện ủng hộ để gửi đến Trường và cam kết công khai, minh bạch.

Sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nhiều tài khoản cho rằng việc kêu gọi quyên góp cho một người đang chấp hành án phạt tù là không phù hợp, đặc biệt khi người này bị kết án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Không ít ý kiến bày tỏ lo ngại hoạt động này có thể tạo ra những thông điệp gây "phản cảm", tranh cãi đối với cộng đồng.

Đồng thời, không ít người đặt nghi vấn về động cơ của người đăng. Một số ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là cách thu hút sự chú ý hoặc tăng tương tác trên mạng xã hội hơn là xuất phát từ mục đích hỗ trợ thực sự.

Các bài đăng nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Một tài khoản bình luận: "Ý của em thì tốt nhưng cách em đang làm nó phản lại chính em. Em có thấy ai ủng hộ và đồng lòng với bài em kêu gọi không? Nó không phù hợp cả về tính nhân văn và hoàn cảnh."

Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: "Cái này không phải là nhân văn, cái này là phản cảm. Em là người ít nhiều có ảnh hưởng trên không gian mạng thì nên cân nhắc trước khi quyết định đưa lên trang cá nhân một nội dung nào đó."

Trước những tranh luận gay gắt trên không gian mạng, P.T. sau đó đã xóa bài viết kêu gọi quyên góp và đăng tải bài viết giải thích.

Người này khẳng định không bênh vực hay cổ súy cho hành vi phạm tội, đồng thời nhấn mạnh quan điểm người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo P.T., việc chia sẻ thông tin chỉ nhằm giúp những người quen biết hoặc muốn hỗ trợ Trường về mặt nhân đạo có nơi gửi tiền nếu tự nguyện, không ép buộc hay kêu gọi tất cả mọi người tham gia.

Trường "Con" Nam Định là ai?

Sau khi câu chuyện kêu gọi quyên góp gây tranh cãi trên mạng xã hội, thông tin về Trường "Con" Nam Định một lần nữa được nhiều người quan tâm.

Trịnh Xuân Trường, thường được biết đến với biệt danh Trường "Con" hoặc Trường "Con" Nam Định, từng là gương mặt quen thuộc trong nhiều buổi livestream của các giang hồ mạng như Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền, Khá "Bảnh"...

Trên mạng xã hội, Trường thường xuất hiện với hình ảnh có nhiều hình xăm, đeo trang sức màu vàng, đội mũ lưỡi trai và đeo kính đen. Nội dung các buổi livestream chủ yếu xoay quanh việc trò chuyện về cuộc sống, chia sẻ quan điểm cá nhân. Câu nói "mâm cơm nhỏ, hạnh phúc to" từng được nhiều người nhắc đến sau các lần phát trực tiếp của Trường.

Trường "Con" vào thời điểm bị bắt

Trong một số buổi livestream, Trường cũng từng bày tỏ quan điểm không nên sử dụng ma túy, khuyên người xem tránh xa các chất ma túy vì cho rằng chúng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần.

Tuy nhiên, đến năm 2020, Trường bị đưa ra xét xử trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại TAND tỉnh Nghệ An và bị tuyên phạt 20 năm tù.

Theo đó, vào ngày 24/8/2020, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trịnh Xuân Trường (SN 1972, trú xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cùng Nguyễn Thị Phượng (SN 1974, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cùng vụ án, Phạm Lý Vũ Duy (SN 1984, còn gọi là Duy "trọc", trú TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) bị truy tố về tội "Chống người thi hành công vụ".

Các bị cáo tại phiên toà xét xử (Ảnh: Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An)

Theo nội dung vụ án được làm rõ tại phiên tòa, Trường và Phượng chung sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ ở xã Nghi Phú, TP Vinh.

Chiều 2/1/2020, Phượng nhận được điện thoại của một người đàn ông tên Hùng giới thiệu có 1 kg ma túy đá bán với giá 280 triệu đồng và hỏi có nhu cầu mua hay không. Phượng đồng ý mua, hẹn giao dịch vào tối cùng ngày tại huyện Tương Dương.

Để có tiền mua ma túy, Phượng mang chiếc ô tô của mình đi cầm cố được 350 triệu đồng. Trước khi đi, Phượng rủ Trường đi cùng. Hai người sau đó thuê một chiếc ô tô khác để di chuyển. Do không biết lái xe số sàn, Phượng rủ em rể là Phạm Lý Vũ Duy đi cùng để điều khiển phương tiện. Theo hồ sơ vụ án, Phượng và Trường không nói cho Duy biết mục đích chuyến đi là mua ma túy.

Sau khi Duy điều khiển xe chở Phượng và Trường lên huyện Tương Dương gặp Hùng để nhận ma túy, cả ba quay trở về TP Vinh.

Khoảng 3h30 ngày 3/1/2020, khi xe đi đến địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông thì lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe. Theo diễn biến vụ án, do lo sợ bị bắt, Phượng giục Duy lái xe bỏ chạy. Vì sợ bị liên lụy và liên quan đến pháp luật, Duy đã không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, điều khiển xe đâm vào thân xe của Công an huyện Tương Dương đang chốt chặn phía trước, sau đó tiếp tục lùi xe đâm vào phía trước một xe ô tô khác của Công an tỉnh Nghệ An chốt chặn phía sau.

Hậu quả, hai xe ô tô của lực lượng công an bị trầy xước và hư hỏng. Mặc dù lực lượng chức năng đã nổ súng bắn chỉ thiên và bắn vào lốp xe, Duy vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Trong lúc này, Phượng lấy số ma túy ném ra ngoài nhằm phi tang. Khi xe bị thủng lốp, cả ba mở cửa bỏ trốn nhưng sau đó đều bị lực lượng công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Trường khai việc tham gia là do được người tình rủ đi, không phải là người chủ mưu trong vụ án. Các bị cáo đều xin được giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm người có ích cho xã hội.

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng tù chung thân, Trịnh Xuân Trường 20 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo Phạm Lý Vũ Duy bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bản biên tập trên giữ nguyên các thông tin bạn cung cấp, không bổ sung hay suy diễn thêm về vai trò của các bị cáo ngoài những gì được nêu trong nội dung vụ án.