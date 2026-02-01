Bạch Công Khanh: “Có những bước ngoặt đã xảy ra trong thời gian vừa qua”

Gặp Bạch Công Khanh tại live show Men Đời của nhạc sĩ Nhật Minh vào tối 31/1/2026, nam ca sĩ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện nhanh xung quanh công việc và cuộc sống của mình những ngày cuối năm này.

- Được biết, Bạch Công Khanh là ca sĩ thay thế Nguyễn Phi Hùng vào phút chót ở liveshow Men Đời. Anh có suy nghĩ gì?

Tôi hơi bất ngờ nhưng lúc đó, đạo diễn đang gấp rút trong việc tìm kiếm ca sĩ. Tôi hiểu chuyện “chữa cháy” rất quan trọng, cũng may mắn là tôi sắp xếp được công việc.

- Việc thay thế cho một ca sĩ khác là điều nhiều người nhạy cảm, tự ái vì nghĩ rằng, sao chương trình không mời mình trước mà để phút cuối mới tìm mình. Anh nghĩ sao?

Nhạy cảm là có nhưng mọi thứ đều là duyên. Bản thân tôi và anh Quốc Thuận cũng biết nhau lâu rồi, khi nghe anh chia sẻ và tôi sắp xếp được thời gian thì tôi thông cảm được và toàn tâm toàn ý giúp anh và không nghĩ tới chuyện đó nữa.

Tự ái thì ai cũng có, nhất là nghệ sĩ nhạy cảm hơn người làm những công việc khác. Cho nên nếu tôi có chút tự ái hay nhạy cảm thì cũng hết sức bình thường. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu chuyện này.

Khi tôi đã nhận lời thì đã gạt qua hết sự tự ái rồi. Bản thân tôi cũng cảm ơn anh Quốc Thuận. Nhờ duyên này mà tôi biết đến những sáng tác của nhạc sĩ Nhật Minh và biết thêm nhiều bài hát mới là điều thú vị.

- Dạo này công việc của Bạch Công Khanh thế nào?

Mọi thứ cũng đều đặn. Tôi sắp xếp được cả công việc gia đình và đi hát. Cuộc sống của tôi ở thời điểm này khá bình an. Nó có biến động nhưng không quá ảnh hưởng tới tinh thần. Tôi tin mình là người có thể cân đối được giữa cảm xúc cá nhân và tâm lý khi làm việc.

- Bạch Công Khanh vừa nhắc đến những từ như “biến động, cảm xúc cá nhân”. Cụ thể là anh gặp trục trặc về chuyện tình cảm?

Không phải chuyện tình cảm cá nhân. Đó là biến động trong công việc, nó có những bước ngoặt đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Tôi coi đó như là một sự sắp đặt.

- Hiểu đúng hơn là anh không còn hợp tác với công ty MegaGS?

Đúng vậy. Có một chút thay đổi nho nhỏ nên tôi và công ty tạm thời không cộng tác với nhau nữa. Tôi coi đó là biến động vì mình đã gắn bó với một công ty trong một thời gian khá dài. Và khi mình kết thúc để bước sang một trang mới thì xem đó là bước ngoặt để tự trấn an tinh thần. Tôi luôn tin vào những điều tốt đẹp phía trước.

- Vậy công việc hiện tại của anh như thế nào?

Hiện tôi có quản lý cá nhân. Tôi vẫn muốn phát triển song song phim ảnh và ca hát. Vì phim ảnh là cầu nối giúp tôi có thêm khán giả trong ca hát. Tôi không muốn bỏ bất kỳ mảng nào.

Tôi không thông báo chuyện ngừng hợp tác với công ty, mọi thứ cứ để tự nhiên. Trên nền tảng mạng xã hội có để thông tin liên lạc về công việc, bầu show nào muốn tôi xuất hiện trong chương trình của họ thì chắc chắn họ sẽ tìm được. Tôi nghĩ nên như vậy. Nếu đến một giai đoạn nào đó cần nói thì tôi sẽ cân nhắc.

- Bạch Công Khanh có tiếc nuối về việc ngừng hợp tác với công ty? Đôi bên có mâu thuẫn?

Tôi tiếc chứ nhưng có những chuyện không nên chia sẻ nhiều vì người ngoài sẽ không hiểu hoàn toàn cho tâm tư của mình nếu mình nói không khéo sẽ dẫn câu chuyện đi theo những chiều hướng khác nhau nên tôi muốn sống bình an. Và đó là tính cách của tôi.

- Cảm ơn Bạch Công Khanh đã chia sẻ và chúc bạn gặp nhiều may mắn.