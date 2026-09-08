Ba quốc gia mới nhất đặt mua tiêm kích Su-57 của Nga: Họ là ai?

Nga cũng xác nhận rằng một khách hàng nước ngoài mới của dòng tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 sẽ bắt đầu nhận máy bay trước khi năm 2026 kết thúc.

3 khách hàng mới nhất của Su-57

Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga mới đây thông báo rằng họ đã ký kết các hợp đồng xuất khẩu mới cho dòng tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57, trong bối cảnh Moscow đang chuẩn bị mang mẫu khí tài này ra triển lãm tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein ở Ai Cập.

Tương tự các hợp đồng trước đó dành cho dòng máy bay này, danh tính khách hàng cụ thể cũng như số lượng tiêm kích được đặt mua đều không được tiết lộ.

Tính đến nay, đã có ít nhất ba quốc gia đặt hàng Su-57, trong đó Algeria là khách hàng đầu tiên và đã nhận được những chiếc tiêm kích này vào cuối năm 2025. Các khách hàng còn lại hiện vẫn là chủ đề của nhiều đồn đoán, song báo cáo từ hàng loạt nguồn tin đã đưa ra những manh mối về những quốc gia có thể đã xuống đơn đặt hàng.

Ảnh Military Watch

Vào tháng 2, phát biểu tại triển lãm Innoprom ở Ả Rập Xê Út, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Anton Alikhanov tuyên bố rằng các hợp đồng xuất khẩu Su-57 đã được ký kết tại khu vực Trung Đông. "Đã có sự quan tâm rất lớn và một số hợp đồng đã được ký kết, mặc dù tôi không thể tiết lộ chi tiết," ông Alikhanov phát biểu.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Syria và Iraq là những khách hàng khu vực chính sử dụng vũ khí của Nga, nhưng bất ổn ở các nước này cũng như cả Yemen đã biến Iran trở thành khách hàng tiềm năng duy nhất tại khu vực.

Vào cuối tháng 8, xuất hiện các báo cáo cho biết Không quân Kazakhstan dự kiến sẽ nhận được những chiếc tiêm kích thế hệ thứ năm đầu tiên trong vòng hai năm tới. Nhiều nguồn tin khẳng định các đơn đặt hàng dành cho Su-57 đã chính thức được chốt.

Do đó, Kazakhstan rất có thể là quốc gia vừa đặt mua máy bay mà Rosoboronexport đề cập gần đây. Như vậy, Algeria, một quốc gia Trung Đông nhiều khả năng là Iran, và Kazakhstan là ba khách hàng đã được xác nhận tiềm năng nhất của dòng tiêm kích này. Khả năng các đơn đặt hàng tiếp theo đã được ký kết bởi những quốc gia khác hiện vẫn rất lớn.

Cũng theo thông tin mới nhất, Tổng giám đốc Alexander Mikheev của Rosoboronexport – Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga – đã xác nhận rằng một khách hàng nước ngoài mới của dòng tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 sẽ bắt đầu nhận máy bay trước khi năm 2026 kết thúc.

Còn ai tiềm năng nữa?

Ảnh Military Watch

Vào cuối tháng 1, có thông tin xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Nga và Ấn Độ liên quan đến thỏa thuận sản xuất chuyển giao bản quyền Su-57 đã đạt đến giai đoạn kỹ thuật nâng cao. Điều này khiến nhiều nguồn tin từ Ấn Độ bình luận về khả năng rất cao dòng tiêm kích này sẽ được trang bị cho các phi đội tuyến đầu, đồng thời được tùy chỉnh sâu để đáp ứng các yêu cầu riêng của địa phương.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng được xem là một khách hàng tiềm năng hàng đầu. Trong bối cảnh Nga ngày càng phụ thuộc mạnh mẽ vào sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng cho chiến dịch quân sự tại Ukraine, khả năng Bình Nhưỡng có thể tận dụng lợi thế này để thúc giục Moscow tìm kiếm các giải pháp nhằm cung cấp tiêm kích mới.

Sức hút của Su-57 đối với các khách hàng nước ngoài được đánh giá là đã tăng lên đáng kể nhờ vào mức độ thử nghiệm thực chiến cường độ cao độc nhất vô nhị mà nó đã trải qua tại chiến trường Ukraine. Các hoạt động tác chiến đã bao gồm chế áp phòng không, không chiến, thực hiện nhiệm vụ trong vùng không phận đối phương được bảo vệ nghiêm ngặt, cũng như hàng loạt nhiệm vụ tấn công chính xác.

Vào tháng 8 năm 2025, Phó Tổng tư lệnh Quân chủng Không quân Vũ trụ Nga, Trung tướng Alexander Maksimtsev, đã xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho việc bàn giao Su-57 với tốc độ đẩy nhanh đang được tiến hành, sau khi các cơ sở sản xuất mới được mở cửa vào tháng 8.

Khả năng bàn giao máy bay nhanh chóng được kỳ vọng sẽ là yếu tố then chốt tạo nên sức hút xuất khẩu của dòng tiêm kích này, với sản lượng năm 2026 dự kiến sẽ vượt xa tất cả các dòng tiêm kích khác của Nga khi đạt trên 35 chiếc Su-57.

Điều này sẽ đóng vai trò sống còn, cho phép Nga bàn giao máy bay cho các khách hàng mới song song với việc tiếp tục cung cấp cho Quân chủng Không quân Vũ trụ Nga và Không quân Algeria.