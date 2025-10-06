Bà Phạm Kim Dung lên tiếng sau khi Hoa hậu Yến Nhi có phát ngôn nói xấu sau lưng: "Sai quá sai tuy nhiên..."

Hoa hậu Yến Nhi đang là cái tên nóng đang được cư dân mạng quan tâm hiện nay khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2025. Tuy nhiên, Người đẹp sinh năm 2004 liên tục gây thất vọng khi để lộ điểm yếu về khả năng ngoại ngữ, loạt phát ngôn và thái độ chưa phù hợp. Trên sóng livestream, Hoa hậu Yến Nhi còn gây sốc khi để lọt câu nói văng tục.

Trên kênh TikTok, bà Phạm Kim Dung - CEO công ty chủ quản đang quản lý Hoa hậu Yến Nhi mới đây đã trả lời bình luận được cho là nhắc tới lùm xùm của cô. Một số netizen để lại bình luận: "Về chắc không nhìn mặt nhau luôn", "Dì cứ mạnh mẽ thẳng tay đi dì chứ mọi người ai cũng thương dì hết. Đừng để một con sâu mà làm rầu nồi canh"...

Bà Phạm Kim Dung sau đó lên tiếng cho biết Hoa hậu Yến Nhi đang rất ân hận và xin được tha thứ. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".

Hoa hậu Yến Nhi bị chỉ trích vì câu nói thô tục trên sóng livestream của bạn cùng phòng

Bà Phạm Kim Dung lên tiếng giữa lúc nàng hậu gen Z nhận về những tranh cãi trái chiều

CEO công ty Sen Vàng cũng đã theo dõi lại Hoa hậu Yến Nhi

Khuya ngày 4/10, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm chỉ trích khi đoạn livestream của bạn cùng phòng vô tình ghi lại tiếng cô nói chuyện. Trong đó, Yến Nhi bị cho là có nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực, thậm chí văng tục.

Trong cuộc nói chuyện điện thoại với người quen, đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Trên mạng xã hội, loạt lời nói không phù hợp với hình ảnh một đại diện nhan sắc khiến khán giả phản ứng dữ dội. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng trước cách ứng xử của nàng hậu.

Khi đang đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Grand International, Yến Nhi liên tục mất điểm

Trước khi lộ đoạn livestream nói xấu công ty, Hoa hậu Yến Nhi từng lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì gây thất vọng tại cuộc thi. "Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho Nhi những trải nghiệm và bài học quý giá. Mang trên mình dải sash Việt Nam, Nhi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này. Nhi biết rằng ở Việt Nam luôn có những người yêu thương, theo dõi hành trình của mình. Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều cố livestream trò chuyện, gửi những điều tích cực nhất đến khán giả.

Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua".