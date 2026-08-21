Bà ngoại quên đưa cháu 10 tháng tuổi vào nhà trẻ, bỏ quên trong xe suốt cả ngày dẫn đến tử vong

Cuối ngày, khi bố bé gái đến nhà trẻ để đón con mới phát hiện ra bé chưa từng được đưa vào lớp.

Một bé gái 10 tháng tuổi đã tử vong sau khi bà ngoại của em được cho là quên đưa em đến nhà trẻ và bỏ quên em trong xe hơi ở Kentucky, Mỹ.

Vào ngày 13 tháng 8, Đồn Cảnh sát Madisonville (MPD) cho biết trong một thông cáo báo chí rằng em bé tên Scottie Crowell đã tử vong sau khi bị bỏ lại trong xe hơi tại bãi đậu xe của Cơ sở Y tế Owensboro Health Multicare trên đường South Main.

Cảnh sát cho biết bà ngoại của Crowell, bà Stacey Fazenbaker, đã đón bé từ tay con gái mình vào sáng hôm đó để đưa bé đến nhà trẻ trước khi đi làm bác sĩ tại trung tâm y tế. Tuy nhiên, bà được cho là đã quên mất Crowell đang ở trên xe và đi thẳng vào chỗ làm lúc khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương.

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Muộn hơn trong ngày, cha của Crowell đến nhà trẻ để đón con gái thì phát hiện ra bé chưa từng được đưa đến đó. Sau đó, anh gọi cho vợ và cô ấy đã liên lạc với mẹ mình.

“Bà ấy [Fazenbaker] đã cùng một số đồng nghiệp chạy ra ngoài để bế đứa trẻ,” Thiếu tá Jason McKnight chia sẻ với kênh WEHT. “Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi.”

“Các sĩ quan đã đến hiện trường, Trung tâm Cấp cứu và Lực lượng PCCC cũng đến ngay sau đó và họ tìm thấy em bé,” ông McKnight nói thêm với WFIE. “Đó là bãi đậu xe phía trước của Multicare. Người bà lúc đó đã bế được đứa trẻ ra ngoài. Các sĩ quan đã nỗ lực thực hiện các biện pháp cấp cứu, nhưng tiếc là đã quá muộn.”

Ông McKnight nói với WFIE rằng Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em Kentucky “về cơ bản đã đồng hành sát sao với các điều tra viên của chúng tôi trong suốt quá trình điều tra và thẩm vấn.” Cơ quan này sẽ tiếp tục tham gia vào cuộc điều tra đang diễn ra.

“Bất kỳ ai mất đi một đứa trẻ đương nhiên đều sẽ rất đau khổ, và trường hợp này cũng không ngoại lệ,” ông McKnight nói. “Tất cả gia đình đều có mặt ở đó và sau đó có thêm nhiều người tìm đến. Đối với cộng đồng này, đây là một sự việc rất lớn.”

Cảnh sát cũng chia sẻ với báo giới rằng người bà đã được xét nghiệm máu theo quy trình thông thường, dù họ không cho rằng kết quả sẽ có điều gì bất thường.

“Bà ấy đã đồng ý lấy máu xét nghiệm, nên hiện tại mẫu thử đang ở phòng thí nghiệm tiểu bang,” ông McKnight nói. “Chúng tôi đang chờ kết quả... Chúng tôi không thực sự kỳ vọng tìm thấy gì, nhưng việc này là để chắc chắn và loại trừ mọi khả năng.”

“Bé gái đã được lên lịch khám nghiệm tử thi vào sáng nay và việc này đã hoàn tất, nhưng chúng tôi sẽ không có kết quả trong vài tuần tới,” ông nói thêm. “Chúng tôi đang thu thập thêm một chút thông tin trước khi quyết định các cáo buộc thích hợp.”

Mặc dù các cáo buộc chưa được đưa ra, vụ việc sẽ được chuyển lên Đại bồi thẩm đoàn sau khi cảnh sát hoàn tất cuộc điều tra.

Nguồn: People