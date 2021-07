Bà mẹ cùng 3 con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An: “Tôi xin không nhận 10 triệu đồng, dành cho người khác”

"Tôi thấy mình thật may mắn…"

Hai ngày qua, câu chuyện 4 mẹ con người Nghệ An thất nghiệp, hết tiền quyết định đạp xe từ Trảng Bom (Đồng Nai) về Nghi Lộc (Nghệ An) khiến nhiều người chia sẻ, thương cảm, xúc động.

Trưa 20/7, bà Nguyễn Thị Hương, người mẹ cùng 3 con đạp xe từ Trảng Bom về Nghệ An đã cập nhật tình hình và chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt.

"4 mẹ con vừa được cho mấy hộp cơm để ăn trưa. Tối qua, 4 mẹ con tôi ngủ tạm luôn tại ga Tháp Chàm (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) để chờ tàu về Nghệ An. Sau khi các báo đăng, sáng nay, một số người cũng cho 4 mẹ con mấy chiếc bánh chưng ăn lót dạ" - bà Nguyễn Thị Hương nói.



"Tôi cũng đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 để lên tàu từ ga Tháp Chàm về Nghệ An. Theo lịch, trưa mai tôi sẽ lên tàu để về quê Nghệ An" - bà Nguyễn Thị Hương cho biết thêm.

2 chiếc xe đạp mà 4 mẹ con bà Hương chở nhau từ Trảng Bom (Đồng Nai) ra tới Ninh Thuận. Ảnh: Quang Đăng.

Bà Hương cũng kể với PV Dân Việt: "Do ở quê gia đình quá khó khăn, bất đắc dĩ, tôi cùng các con phải vào tận miền Nam làm thuê nhưng dịch Covid-19 ập tới, không ai thuê mướn mẹ con nữa nên tôi không có đủ tiền thuê nhà.

Phương tiện cũng chỉ có 2 cái xe đạp nên 4 mẹ con tôi quyết định đạp xe về quê. 4 mẹ con tôi cứ thay nhau đạp xe như vậy mà cũng đã đi được gần 300 km từ Trảng Bom (Đồng Nai) cho tới Ninh Phước (Ninh Thuận) thì nhận được sự giúp đỡ. Thật may mắn quá".

"10 triệu đó tôi xin không nhận, dành cho người khác"

Bà Nguyễn Thị Hương cũng chia sẻ rằng, bà không biết dùng mạng xã hội. "Sau khi báo đăng, tôi có nghe trên mạng xã hội nhiều người chia sẻ, kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh 4 mẹ con tôi.

Tôi được ủng hộ gần 10 triệu đồng, có chị đồng hương người Nghi Lộc sống tại TP.HCM muốn cho tôi thêm 10 triệu đồng nữa nhưng tôi xin không nhận vì còn nhiều người khó khăn rất cần giúp đỡ. Chừng ấy tiền được mọi người giúp cũng đủ để 4 mẹ con trang trải trên đường về tới Nghệ An" - bà Nguyễn Thị Hương nói.

Một nhà hảo tâm giấu tên đồng hương Nghệ An tìm đến giúp đỡ 4 mẹ con bà Hương về quê. Ảnh: Quang Đăng

"Tôi xin cảm ơn các cán bộ chiến sĩ công an Ninh Thuận, các mạnh thường quân đã tận tình giúp đỡ, thu xếp cho 4 mẹ con tôi lên tàu về quê. Không có các cán bộ chiến sĩ, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, 4 mẹ con tôi không biết sẽ như thế nào. 4 mẹ con tôi không biết lấy gì để báo đáp ân tình ấy ngoài lời biết ơn tới tất cả mọi người và cộng đồng mạng" - bà Nguyễn Thị Hương nhắn gửi qua phóng viên Dân Việt.

Quãng đường 1.350 km nếu đạp xe từ Trảng Bom về tới Nghi Xá (huyện Nghi Lộc). Ảnh chụp: N.T

Trước đó, như báo Dân Việt đã thông tin, do thất nghiệp, hết tiền khi dịch Covid-19 ập tới, bà Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cùng 3 con là Võ Thị Thanh Thanh (1991), Võ Thành Bình (1993) và Võ Nguyễn Thanh Trinh (2009) đi dép lê, chở nhau trên 2 xe đạp từ Trảng Bom (Đồng Nai) về quê Nghệ An.

Bà Nguyễn Thị Hương và 3 con cũng không biết chính xác quãng đường bộ để đạp xe từ Trảng Bom về tới quê là 1.350 km. "4 mẹ con cứ tính đạp xe miết như thế thôi, cho tới khi nào về được đất Nghệ An" - bà Hương thật thà.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin về hành trình 4 mẹ con người Nghệ An về quê.