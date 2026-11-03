HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ba Lan triển khai thêm lực lượng cảnh sát đến biên giới với Nga để làm gì?

Hoàng Vân
|

Cảnh sát Ba Lan mới đây đã triển khai thêm lực lượng đến biên giới với vùng Kaliningrad phía Tây nhất của Nga.

Xe cảnh sát Ba Lan tại trụ sở Tòa án Hiến pháp ở Warsaw.

"Cảnh sát đang đảm bảo an ninh ở biên giới với vùng Kaliningrad đề phòng các sự cố tiềm tàng có thể dẫn đến hành vi phá hoại.

Đó là lý do tại sao lực lượng tăng viện từ các sở cảnh sát ở một số tỉnh đã được điều đến khu vực biên giới", Cảnh sát trưởng Ba Lan Marek Boron nói với đài phát thanh RMF FM hôm 2/11.

Trước đó, đại sứ quán Nga tại Warsaw đã chỉ ra sự gia tăng luận điệu hiếu chiến trên các phương tiện truyền thông Ba Lan, đặc biệt là các cáo buộc về "các hành động phá hoại tiềm tàng".

Trong bối cảnh hiện tại, vai trò nổi bật của lực lượng cảnh sát Ba Lan là thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ an ninh phức tạp phối hợp giữa nội trị và biên giới.

Cuối tháng 10/2026, lực lượng cảnh sát chống bạo động Ba Lan đã phải căng mình bao vây, lập hàng rào an ninh dày đặc bảo vệ trụ sở Tòa án Hiến pháp tại Warsaw, liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị giữa chính phủ và tổng thống về việc luận tội các thẩm phán.

Hồi đầu tháng 10/2026, Bộ Nội vụ Ba Lan đã phải huy động khoảng 20.000 sĩ quan (chiếm 1/5 tổng quân số toàn quốc) tuần tra, siết chặt an ninh tại các trường học, sau hàng loạt vụ bạo lực học đường nghiêm trọng.

Theo TASS
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại