Ba Lan triển khai thêm lực lượng cảnh sát đến biên giới với Nga để làm gì?

Cảnh sát Ba Lan mới đây đã triển khai thêm lực lượng đến biên giới với vùng Kaliningrad phía Tây nhất của Nga.

Xe cảnh sát Ba Lan tại trụ sở Tòa án Hiến pháp ở Warsaw.

"Cảnh sát đang đảm bảo an ninh ở biên giới với vùng Kaliningrad đề phòng các sự cố tiềm tàng có thể dẫn đến hành vi phá hoại.

Đó là lý do tại sao lực lượng tăng viện từ các sở cảnh sát ở một số tỉnh đã được điều đến khu vực biên giới", Cảnh sát trưởng Ba Lan Marek Boron nói với đài phát thanh RMF FM hôm 2/11.

Trước đó, đại sứ quán Nga tại Warsaw đã chỉ ra sự gia tăng luận điệu hiếu chiến trên các phương tiện truyền thông Ba Lan, đặc biệt là các cáo buộc về "các hành động phá hoại tiềm tàng".

Trong bối cảnh hiện tại, vai trò nổi bật của lực lượng cảnh sát Ba Lan là thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ an ninh phức tạp phối hợp giữa nội trị và biên giới.

Cuối tháng 10/2026, lực lượng cảnh sát chống bạo động Ba Lan đã phải căng mình bao vây, lập hàng rào an ninh dày đặc bảo vệ trụ sở Tòa án Hiến pháp tại Warsaw, liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị giữa chính phủ và tổng thống về việc luận tội các thẩm phán.

Hồi đầu tháng 10/2026, Bộ Nội vụ Ba Lan đã phải huy động khoảng 20.000 sĩ quan (chiếm 1/5 tổng quân số toàn quốc) tuần tra, siết chặt an ninh tại các trường học, sau hàng loạt vụ bạo lực học đường nghiêm trọng.