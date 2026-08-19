Ba Lan toan tính gì với hàng nghìn xe chiến đấu bộ binh BMP-1 trong biên chế?

Các xe chiến đấu bộ binh BMP-1 đã lỗi thời vẫn có thể phục vụ Quân đội Ba Lan thêm một thời gian nữa, nhưng trong một vai trò tương đối mới.

Hiện tại Quân đội Ba Lan có thể đang sở hữu tới 1.000 xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-1 trong biên chế và Chuẩn tướng Grzegorz Potrzuski - Cục trưởng Cục Kế hoạch Chiến lược thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan, tin rằng những xe bọc thép này vẫn có thể phục vụ nhưng với vai trò là một nền tảng điều khiển từ xa.

Vị tướng Ba Lan tin rằng BMP-1 "không người lái" có thể đóng vai trò phương tiện hỗ trợ hậu cần trên chiến trường, sơ tán người bị thương hoặc mang theo thiết bị tác chiến điện tử hạng nặng. Ông Potrzuski đã bày tỏ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với trang Defence24.

Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu xe có thể được nâng cấp lên điều khiển từ xa (giả định số lượng sẽ hạn chế), cũng như chi phí hiện đại hóa sẽ là bao nhiêu.

Trước tình hình trên, Tướng Potshuski nói rằng "chi phí nâng cấp lên cấp độ điều khiển từ xa sẽ không tương xứng với giá thành mua một chiếc xe mới cùng loại với các thông số kỹ thuật được cải thiện đáng kể".

Bên cạnh đó cũng có những câu hỏi về khó khăn kỹ thuật sẽ xảy ra, ví dụ như với hệ thống truyền động.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Quân đội Ba Lan.

Cần lưu ý, Ba Lan không phải quốc gia đầu tiên xem xét việc hoán cải các phương tiện bọc thép lỗi thời thành nền tảng điều khiển từ xa.

Ví dụ tại Israel, vào năm 2024, họ đã cho thấy phiên bản tự hành của xe bọc thép chở quân M113 trong hoạt động chiến đấu chống lại nhóm vũ trang Hamas.

Phương án sửa đổi BMP-1 nói trên có cả ưu điểm và nhược điểm. Một mặt, nó cho phép tái sử dụng những phương tiện cũ đứng trước nguy cơ bị loại bỏ.

Mặt khác, BMP-1 vẫn lỗi thời và có kích thước lớn so với các hệ thống robot mặt đất hiện đại. Điều này nghĩa là nó sẽ có nguy cơ cao bị phá hủy trên chiến trường bởi máy bay không người lái FPV.

Ngoài ra, nếu việc nâng cấp lên cấp độ "xe bọc thép hạng nặng cỡ lớn" cũng đòi hỏi chi phí đáng kể, thì câu hỏi đặt ra là liệu điều đó có khả thi về mặt kinh tế hay không.

Các nền tảng này được yêu cầu phải có giá thành tương đối thấp, do việc đối phương sử dụng máy bay không người lái một cách rộng rãi, nên đôi khi chúng trở thành "đồ dùng một lần", sẽ quá lãng phí nếu phải tiêu tốn số tiền lớn.