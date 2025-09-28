Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan trong một bài viết trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật (28/9) cho biết: "Đêm 27, rạng sáng ngày 28/9, lực lượng không quân Ba Lan và đồng minh đã triển khai máy bay chiến đấu tuần tra không phận trong bối cảnh Nga mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine".

Cơ quan này lưu ý, các máy bay chiến đấu được triển khai khẩn cấp, hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar được đặt ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Những biện pháp này mang tính chất phòng vệ, nhằm mục đích bảo vệ không phận và người dân đặc biệt là ở những khu vực giáp ranh với vùng có nguy cơ bị tấn công.

Bộ chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, các lực lượng cũng như phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó ngay lập tức.

Được biết, trước đó, Không quân Ukraine báo cáo, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine từ đêm 27 đến rạng sáng ngày 28/9. Vụ tập kích kéo dài hơn 12 tiếng, với khoảng 500 máy bay không người lái và hơn 40 tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal. Mục tiêu chính của cuộc tấn công là Kiev, cũng như các tỉnh Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy và Odesa.