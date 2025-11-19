Theo các nguồn tin Ukraine theo dõi tình hình trên không, lực lượng Không quân Nga hiện đang tiến hành một hoạt động quy mô lớn sử dụng hàng chục máy bay chiến đấu MiG-31K và đặc biệt là máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và Tu-160.

Báo chí Kyiv ghi nhận một loạt tên lửa hành trình Kh-101 và 3M-14T Kalibr, 9M728 Iskander-K và máy bay không người lái cảm tử đang tiếp cận các mục tiêu mặt đất.

Bên cạnh đó, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã được phát hiện trên bầu trời, làm gia tăng mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự.

Các chuyên gia nhấn mạnh sự hiếm hoi của việc sử dụng Tu-160 trong các cuộc tấn công như vậy vào những tháng gần đây, điều này có thể cho thấy đã xuất hiện mục tiêu quan trọng. Hiện tại vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Nga hoặc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Tiêm kích F-16 của Ba Lan đã nhận được lệnh cất cánh sau khi Nga tấn công tên lửa vào Ukraine.

Nhưng trong diễn biến khác, ngay sau khi ghi nhận cuộc tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine, Không quân Ba Lan và đồng minh đã bắt đầu các chuyến bay dày đặc trên lãnh thổ nước này. Thông tin trên được Bộ Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Ba Lan báo cáo.

Hành động nói trên mang tính chất phòng ngừa và nhằm đảm bảo an ninh cho biên giới phía Đông. Nhiều cặp máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm AWACS đã được điều động. Các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

"Mọi hành động đều mang tính chất phòng ngừa thuần túy và được thực hiện nhằm bảo vệ không phận Ba Lan, đặc biệt là ở các khu vực giáp ranh với vùng xung đột", bộ chỉ huy nhấn mạnh.

Tình hình luôn được kiểm soát chặt chẽ, lực lượng sẵn sàng ứng phó ngay lập tức với mọi mối đe dọa tiềm ẩn. Các bước đi như vậy đã trở thành quy trình chuẩn khi giao tranh leo thang ở vùng lân cận biên giới Ba Lan.