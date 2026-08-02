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Ba chị em bị lũ cuốn khi lên nương, đã tìm thấy 2 thi thể

Viên Minh
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Mưa lũ tại bản Chèo Bau (Sơn La) cuốn trôi 3 người, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, trong đó một nạn nhân cách nơi phát hiện chiếc xe máy khoảng 1 km.

Sáng 2/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND xã Gia Phù, tỉnh Sơn La cho biết, mưa lũ tại bản Chèo Bau khiến 3 người bị nước cuốn trôi. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân, đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người còn lại.

Chiều 1/8, mưa lớn trút xuống xã Gia Phù khiến nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, một số tuyến giao thông bị sạt lở. Đến khoảng 19h cùng ngày, chính quyền nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một xe máy mắc dưới suối tại khu vực bản Chèo Bau.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu T.N., cách vị trí chiếc xe khoảng 1 km. (Ảnh: A Dế)

Khoảng 20h, gia đình ông T.A.S., trú tại bản Chèo Bau, đến nhận chiếc xe và cho biết con gái là cháu T.T.L. lái xe máy chở theo 2 em lên nương nhưng chưa trở về. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm dọc tuyến suối và các khu vực lân cận.

21h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể T.T.N. tại vị trí cách nơi phát hiện xe máy khoảng 1 km. Hơn 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác.

UBND tỉnh Sơn La thành lập đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Đảng ủy và UBND xã Gia Phù tiếp tục huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã phối hợp với các bản thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh mưa lũ , đồng thời phân công lực lượng trực nhằm sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

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