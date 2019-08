Argentina khủng hoảng kinh tế, Bộ trưởng Tài chính từ chức

Bộ trưởng Tài chính Argentina Nicolas Dujovne vừa thông báo từ chức trong một bức thư gửi tới Tổng thống Mauricio Macri, nhấn mạnh chính phủ nước này cần "đổi mới đáng kể" về đội ngũ kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chứng kiến tình trạng đồng peso sụt giảm mạnh trong tuần này.

Một nguồn tin chính phủ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng, Tổng thống Macri đã chỉ định ông Hernan Lacunza, thay thế ông Dujovne. Argentina đang trong tình trạng “nước sôi lửa bỏng” khi đồng peso của nước này mất giá quá mạnh và tốc độ lạm phát tăng chóng mặt. Với việc đồng peso "rơi tự do", giới đầu tư lo ngại Argentina sẽ không thể trả được khoản nợ chính phủ khổng lồ và có thể rơi vào cảnh vỡ nợ.



Giá đồng peso tăng 2,75%, lên 58,12 peso đổi 1 USD trong phiên giao dịch ngày 16/8 vừa qua, sau khi đà rơi tự do đã ngừng lại trong phiên 15/8, nhờ việc Tổng thống Macri và đối thủ Alberto Fernandez trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới cùng lên tiếng trấn an thị trường. Dù đã ổn định trong các phiên giao dịch cuối tuần sau khi rơi tự do trong các phiên trước đó, triển vọng của đồng tiền này được cho là vẫn không chắc chắn./.