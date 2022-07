Apple sẽ không ra mắt iPhone 14 Max trong năm nay?

Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là iPhone 14 Series sẽ được Apple giới thiệu, ngoài những thông tin mà chúng ta đã biết như màn hình "đục lỗ", dung lượng pin lớn và có thông tin có lẽ sẽ khiến iFan bất ngờ, đó là sự xuất hiện của một mẫu iPhone mới, thay thế cho mẫu 14 mini.



Một chiếc iPhone mới sẽ được ra mắt nhằm thay thế phiên bản "mini"

Theo nhiều đồn đoán, mẫu iPhone mới này sẽ vẫn sở hữu màn hình kiểu tai thỏ như các thế hệ trước, nhưng sẽ có màn hình kích thước 6,7 inch tương tự như phiên bản Pro Max. Do đó, theo suy luận logic, thiết bị mới sẽ có tên là iPhone 14 Max, nhưng có lẽ điều này sẽ không phải sự thật.

Nhưng theo David Hsieh,giám đốc nghiên cứu cấp cao của công ty phân tích thị tường Omdia, chiếc iPhone 6,7 inch "giá rẻ" mới sẽ được Apple gọi là iPhone 14 Plus. Trên thực tế thì quan điểm này cũng không quá vô lý. Hậu tố "Plus" đã từng được sử dụng để chỉ phiên bản với màn hình lớn hơn xuyên suốt 4 đời iPhone từ đời iPhone 6 tới tận iPhone 8 và cái tên iPhone 14 Plus cũng giúp tạo ra sự phân biệt rõ ràng hơn giữa hai chiếc iPhone với cùng màn hình 6,7 inch.

Concept của mẫu iPhone 14/14 Plus

Hơn nữa, từ "Max" thông thường sẽ gắn với những sản phẩm/thiết bị với cấu hình cũng như công nghệ hàng đầu, đặc biệt là đối với Apple. Chúng ta có những chiếc iPhone "Pro Max" thuộc hàng cao cấp nhất, hay mới đây là bộ xử lý M1 Max cũng là phiên bản mạnh mẽ nhất dòng chip M1 (trước khi M1 Ultra ra mắt hồi đầu năm 2022). Ở chiều ngược lại, hậu tối "Plus" sẽ chỉ mang nghĩa là được "cộng thêm", ý chỉ chiếc iPhone 14 Plus sẽ chỉ là phiên bản phóng to màn hình của chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn, điều này cũng sẽ tạo ra sự tách biệt rõ ràng giữa dòng iPhone "thường" và 2 phiên bản "Pro" cao cấp hơn.

Nhiều đồn đoán cho rằng Apple sẽ trang bị một cấu hình yếu hơn cho 2 mẫu iPhone 14 giá rẻ

Như vậy, chiếc iPhone 14 Plus theo các tin đồn cũng như các báo cáo về đặt hàng linh kiện của Apple sẽ sở hữu một ngoại hình tương tự như mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn nhưng màn hình kích thước lớn, lên đến 6,7 inch. Viên pin trên iPhone 14 Plus cũng sẽ lớn hơn (có thể là tương tự với phiên bản Pro Max). Nhiều tin đồn cho rằng iPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ chỉ sử dụng bộ xử lý Apple 15 Bionic giống với dòng iPhone 13 nhưng điều này khá khó xảy ra và trên thực tế thì năm 2021 chúng ta cũng đã có những đồn đoán tương tự trên iPhone 13 và iPhone 13 mini nhưng đến cuối cùng thì cả 4 mẫu iPhone ra mắt năm ấy vẫn sử dụng nền tảng vi xử lý mới nhất của "Táo Khuyết".

https://kenh14.vn/apple-se-khong-ra-mat-iphone-14-max-trong-nam-nay-20220703234210709.chn