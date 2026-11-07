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Áp dụng mức giá điện riêng cho trạm sạc xe điện

Lê Tuấn
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Theo biểu giá mới, giá bán lẻ điện riêng cho hoạt động cho sạc xe điện được áp dụng theo cấp điện áp và khung giờ cao điểm, thấp điểm, bình thường.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố Quyết định số 2892 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện, kèm theo phụ lục biểu giá áp dụng đối với từng nhóm khách hàng.

Đáng chú ý, quyết định này bổ sung giá bán lẻ điện dành cho hoạt động sạc xe điện. Cụ thể, đối với cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 1kV), giá điện lần lượt là 2.549 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.534 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.758 đồng/kWh vào giờ cao điểm.

Với cấp điện áp hạ áp đến 1kV, giá điện giờ cao điểm lên tới 4.212 đồng/kWh, giờ bình thường là 2.700 đồng/kWh và giờ thấp điểm là 1.620 đồng/kWh. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Khung giờ Cấp điện áp từ trung áp trở lên (trên 1kV) Cấp điện áp hạ áp đến 1kV
Giờ cao điểm 3.758 đồng/kWh 4.212 đồng/kWh
Giờ bình thường 2.549 đồng/kWh 2.700 đồng/kWh
Giờ thấp điểm 1.534 đồng/kWh 1.620 đồng/kWh

Về khung giờ áp dụng, giờ cao điểm kéo dài từ 17h30 đến 22h30 các ngày từ thứ hai đến thứ bảy, tương ứng 5 giờ/ngày. Riêng chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Giờ bình thường được áp dụng từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, với tổng thời gian 13 giờ/ngày. Riêng ngày Chủ nhật, khung giờ bình thường kéo dài từ 6h đến 24h.

Trong khi đó, giờ thấp điểm được áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần, tương ứng 6 giờ/ngày.

- Ảnh 1.

Một trạm sạc xe ô tô điện tại Hà Nội. Ảnh: V-Green

Theo Bộ Công Thương, giá điện dành cho hoạt động sạc xe điện hiện được xác định ở mức nằm giữa giá điện phục vụ sản xuất và giá điện kinh doanh. Đây cũng là nhóm khách hàng có khả năng linh hoạt điều chỉnh thời gian sạc, tránh giờ cao điểm, qua đó góp phần giảm áp lực phụ tải đối với hệ thống điện.

TIN LIÊN QUAN

Theo một đơn vị kinh doanh trạm sạc, giá điện đầu vào của trạm sạc và giá sạc mà người dùng phải trả là hai yếu tố khác nhau.

Đối với các trạm sạc công cộng, giá sạc xe điện vẫn phụ thuộc vào chính sách của từng đơn vị cung cấp dịch vụ. Biểu giá điện mới chủ yếu tác động đến chi phí vận hành, từ đó có thể ảnh hưởng đến phương án kinh doanh và khai thác trạm sạc.

Trong khi đó, các hộ gia đình sạc xe điện tại nhà bằng công tơ điện sinh hoạt vẫn áp dụng biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc theo quy định hiện hành.

Tags

Bộ Công Thương

trạm sạc xe điện

báo Tiền Phong

EVN

giá điện

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