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"Anh Trung Dũng sẽ có vợ mới"

Tùng Ninh
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"Một phim thì tôi từ chối hẳn, nên mới có thời gian đưa ba mẹ đi Úc chơi" – NSƯT Cát Tường nói.

Vừa qua, tại một livestream, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ lý do cô từ chối đến tận 2 phim trong năm 2026. Nữ nghệ sĩ nói: "Tôi làm Youtube từ năm 2018 đến giờ, cũng phải 8 năm rồi. Bên cạnh đó, tôi vẫn đi hoạt động nghệ thuật bình thường.

- Ảnh 1.

Cát Tường

Ngày mai, tôi đi diễn dưới miền Tây đây. Ai ở khu vực Sóc Trăng, Cần Thơ thì đi xem vở kịch nói Trên đất quê hương do tôi diễn. Tôi diễn tới 4 suất, đi từ trưa và tối thì diễn.

Tôi vẫn đi diễn, hoạt động nghệ thuật bình thường, nhưng tôi sẽ chọn lọc. Cái gì thích thì tôi mới làm. Bây giờ tôi đi làm vì đam mê, chứ không phải vì mưu sinh như ngày xưa. Ví dụ, tôi thích vở kịch nào, vai diễn nào thì mới nhận, không thì thôi. Vừa rồi, tôi cũng từ chối đến 2 phim vì toàn vai phản diện.

Năm vừa rồi, tôi cũng quay 2 phim, sắp tới sẽ phát sóng. Nhưng tới năm nay thì tôi chưa nhận phim nào hết. Ban đầu, tôi định quay 2 phim, nhưng một phim bị dời lịch, chưa biết khi nào mới phát sóng. Một phim thì tôi từ chối hẳn, nên mới có thời gian đưa ba mẹ đi Úc chơi.

Lí do tôi từ chối vì phim và vai thì đều rất hay, nhưng tôi sợ khán giả bị nhàm do lại là vai phản diện. Trong một năm mà tôi đóng đến 3, 4 vai phản diện, thì khán giả sẽ bị chán, kiểu nhìn thấy tôi là biết vai ác rồi.

- Ảnh 2.

Trung Dũng và Cát Tường

Tôi không muốn đóng vai phản diện đó nữa nên từ chối. Anh Trung Dũng sẽ có vợ mới. Vì nếu nhận vai là tôi sẽ đóng vợ anh Trung Dũng".

Ở tuổi 50, NSƯT Cát Tường đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, an yên sau khi chủ động giảm bớt khối lượng công việc và đóng cửa quán cà phê kinh doanh để dành thời gian cho bản thân. Nữ nghệ sĩ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với nhiều bất động sản cả trong và ngoài nước, giúp cô thoải mái thực hiện kế hoạch nghỉ hưu và chu du khắp thế giới.

Niềm hạnh phúc lớn nhất hiện tại của "bà mối quốc dân" là sự sum vầy của gia đình ba thế hệ, khi bố mẹ già vẫn minh mẫn và con gái duy nhất Nauy đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định.

Bên cạnh việc duy trì sắc vóc trẻ trung, quyến rũ nhờ lối sống lành mạnh, Cát Tường vẫn tích cực cống hiến cho nghệ thuật thông qua các dự án phim ảnh và sân khấu kịch mang tên mình. Dù lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, cô vẫn giữ tâm thế lạc quan, luôn mở lòng và sẵn sàng đón nhận tình yêu khi tìm thấy người thực sự phù hợp.

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