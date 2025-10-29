Anh trai Thành Lộc đi hát không tiền vẫn cứ hát

Mới đây, chương trình Nét Việt đã lên sóng, với khách mời là NSƯT Bạch Long. Tại chương trình tuần này, Bạch Long tâm sự về giai đoạn đầu sự nghiệp của mình: "Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ban đầu, tôi đi hát cho đoàn của cậu Minh Tơ.

Nghệ sĩ Bạch Long

10 tuổi tôi đã bước ra sân khấu. Lúc đó, tôi đánh trong ban nhạc của đoàn cải lương chứ chưa được diễn. Tôi mê lắm được ra sân khấu diễn vai nọ vai kia. Có lẽ đó là dòng máu có sẵn từ cha mẹ tôi đều là nghệ sĩ nổi tiếng.



Từ nhỏ tôi đã đứng gần sân khấu, nghe tiếng đàn tiếng hát nên đam mê lắm, ăn vào máu rồi. Thậm chí, có lúc tôi hát không tiền vẫn cứ hát. Miễn sao tôi được đứng trên sân khấu, được cháy hết mình là vui rồi.

Tới năm hai mươi tuổi, lòng đam mê nghề của tôi nồng cháy tới mức nghĩ luôn tới việc truyền nghề cho thế hệ sau, phải lập một đoàn cải lương của riêng mình. Từ đó tôi mới lập đoàn cải lương đồng ấu Bạch Long. Tôi yêu nghề lắm, xa sân khấu là tôi chịu không nổi.

Gốc cải lương tuồng cổ của tôi từ hát bội mà ra nhưng tới khi cải lương lên ngôi thì hát bội đi xuống, ít khán giả dần. Bên má Bảy Phùng Há khi ấy có trường phái cải lương tuồng cổ và cứ thế đưa bộ môn lại lên.

Bên dòng họ nội ngoại nhà tôi đều biết hát bội hết, thường hát tuồng lịch sử đời nhà Trần, hay tuồng Tam Quốc Chí. Các nghệ nhân hát bội miền Nam vì muốn giữ bản sắc Việt nên chỉ vay mượn tuồng tích Trung Hoa còn diễn và hát vẫn theo âm nhạc Việt Nam.

Má bảy Phùng Há là người tiên phong đưa hát bội chuyển giao sang cải lương, với âm nhạc đậm nét Việt Nam".

Xuất phát điểm là nghệ sĩ cải lương nhưng sau này lại chuyển sang kịch nói, nghệ sĩ Bạch Long nói: "Tôi đi diễn kịch nhưng vẫn nhớ cải lương, vì thế nên khi diễn thi thoảng tôi vẫn hát một vài câu vọng cổ. Tôi cũng coi đó là cách để đưa cải lương thấm dần, len lỏi vào tai khán giả, đặc biệt là khán giả nhỏ, để từ đó các cháu lớn lên thích nghe cải lương".

Nghệ sĩ Bạch Long là một nghệ sĩ gạo cội của sân khấu cải lương và hồ quảng Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con của Nghệ sĩ Năm Châu và em trai của Nghệ sĩ Thanh Tòng. Ông nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, đặc biệt là các vai kép độc, kép lão và vai hài.

Điểm nổi bật trong sự nghiệp của Bạch Long là việc thành lập Đoàn cải lương Đồng Ấu Bạch Long, nơi ông đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ thành danh, góp phần gìn giữ và phát huy nghệ thuật tuồng cổ. Nhiều gương mặt nổi tiếng hiện nay như Quế Trân, Tú Sương, Trinh Trinh, Lê Thanh Thảo đều là học trò của ông. Dù gặp nhiều khó khăn, ông vẫn giữ lòng nhiệt huyết với nghề, trở thành một biểu tượng của sự tận tâm và cống hiến cho sân khấu truyền thống. Tinh thần của ông đã truyền cảm hứng lớn cho người hâm mộ và đồng nghiệp.