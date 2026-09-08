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Anh tin tưởng NATO dễ dàng đánh bại Nga nhờ sức mạnh không quân

Bạch Dương
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Kịch bản nổ ra xung đột giữa Nga và NATO vào năm 2030 đang được các chuyên gia quân sự xem xét.

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Giới chức quân sự Anh dự đoán trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ chiếm ưu thế nhờ sức mạnh của lực lượng không quân.

Nguyên nhân vì số lượng máy bay chiến đấu của NATO đóng quân xung quanh Nga nhiều hơn hẳn toàn bộ tiêm kích mà Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có thể đồng thời triển khai, người Anh tin Liên minh có ưu thế nhất định trên không.

Theo Đại tá Quân đội Anh đã nghỉ hưu và chuyên gia quân sự Glenn Grant, ưu thế trên không của Liên minh ngăn cản Nga tấn công các nước NATO. Hơn nữa, ông Grant tin chắc máy bay chiến đấu của không quân các nước châu Âu thuộc NATO hiện đại hơn so với tiêm kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Nhà phân tích tin rằng chỉ riêng lợi thế này cũng đủ để giáng một thất bại nghiêm trọng cho Nga nếu quyết định đối đầu trực tiếp.

Do đó chuyên gia người Anh tin rằng nhận thức về "thất bại không thể tránh khỏi" sẽ tiếp tục ngăn cản Nga tham gia vào cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với liên minh, và tất cả mọi tuyên bố của Nga về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào mục tiêu ở Anh chỉ là lời nói suông.

"Tôi tin rằng Nga sẽ không bao giờ dám tấn công các quốc gia thành viên NATO, mà chỉ giới hạn mình ở những công cụ riêng lẻ của cái gọi là "chiến tranh lai ghép" và những lời đe dọa phi thực tế", ông Grant nhấn mạnh.

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Không quân NATO áp đảo hoàn toàn Nga về số lượng tiêm kích thế hệ thứ năm.

Trước đó có thông tin cho biết Bộ Quốc phòng Litva đã quyết định nâng cấp căn cứ không quân Šiauliai để đáp ứng nhu cầu của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Việc hiện đại hóa bao gồm mở rộng đường băng, xây dựng tháp điều khiển mới, nâng cấp khu vực kỹ thuật, kho chứa, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống hỗ trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào nửa cuối năm 2028, tạo ra căn cứ quan trọng cho NATO ngay sát biên giới Nga.

Theo Topwar
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Tags

NATO

không quân

Liên minh Bắc Đại Tây Dương

Litva

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