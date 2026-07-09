Anh Thư giành giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026

“Em thực sự vô cùng tự hào và vỡ òa hạnh phúc khi giành giải Vàng", Anh Thư chia sẻ.

Anh Thư - sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - học trò của ca sĩ Bích Hồng đã xuất sắc giành giải Vàng tại Asia Arts Festival (AAF) lần thứ 13 năm 2026.

Asia Arts Festival lần thứ 13 diễn ra từ ngày 6 đến 12/7/2026. Được tổ chức thường niên, Festival hướng tới mục tiêu xây dựng một sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp nơi các nghệ sĩ, học sinh và sinh viên yêu nghệ thuật có cơ hội thể hiện tài năng, giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau. Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Vượt qua nhiều tài năng quốc tế, Anh Thư đã giành giải Vàng ở hạng mục biểu diễn solo cùng piano.

Anh Thư hạnh phúc khi đoạt giải Vàng tại Asia Arts Festival 2026.

Lựa chọn tác phẩm Solovey (Chim họa mi) để dự thi, Anh Thư đã chinh phục khán giả bằng giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc đúng như hình tượng của loài chim họa mi.

Chia sẻ sau khi nhận giải, Anh Thư xúc động cho biết: “Em thực sự vô cùng tự hào và vỡ òa hạnh phúc khi giành giải Vàng. Giải thưởng đã đền đáp cho mọi nỗ lực miệt mài của em và cô Bích Hồng trong suốt nhiều ngày tập luyện. Cô đã dành rất nhiều tâm sức để định hướng, tập bài cho em. Em cũng đã cố gắng hết sức để không phụ lòng cô. Giải thưởng là động lực lớn để em tự tin hơn trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp”.

Là người từng dẫn dắt nhiều học trò đạt thành tích cao tại các cuộc thi và festival quốc tế, ca sĩ, giảng viên Bích Hồng vẫn không giấu được niềm xúc động và tự hào khi học trò của mình giành giải Vàng trong cuộc tranh tài với nhiều tài năng trên thế giới.

Theo Bích Hồng, Anh Thư sở hữu một giọng hát đẹp, sáng, trong trẻo, có âm vực rộng và nội lực tốt. “Anh Thư là học trò sở hữu lợi thế cả thanh lẫn sắc. Tuổi còn trẻ nhưng em đã dám thử sức và đạt được những thành công ban đầu ở rất nhiều cuộc thi uy tín. Dù mới 17 tuổi nhưng em rất bản lĩnh trên sân khấu, biết cách xử lý kỹ thuật tinh tế trong từng tác phẩm. Trong học tập, Anh Thư rất chăm chỉ, luôn học hỏi và đam mê với dòng nhạc thính phòng. Bích Hồng tin rằng với sự chăm chỉ, nỗ lực và đam mê của mình, Anh Thư sẽ tiến xa trên con đường sự nghiệp”, nữ ca sĩ dành nhiều lời khen cho học trò.

Anh Thư và ca sĩ Bích Hồng.

Anh Thư sinh năm 2009, quê ở Quảng Trị. Ca sĩ trẻ từng giành giải Nhất Tiếng hát tuổi hồng năm 2023; giải Nhất cuộc thi “Tỏa sáng cùng Âm nhạc” do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức năm 2024; giải Nhất “Tiếng hát Quảng Bình” năm 2024; giải Triển vọng “Tiếng hát Hà Nội” năm 2025. Hiện Anh Thư là sinh viên Trung cấp năm thứ 2 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Giải Vàng tại Asia Arts Festival là danh hiệu quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của Anh Thư, khẳng định ý chí phấn đấu không ngừng của cô gái trẻ trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Theo Anh Thư, việc tham gia Festival là một dấu mốc vô cùng ý nghĩa, đánh dấu bước trưởng thành lớn trong tư duy âm nhạc, đồng thời là cơ hội để cô cọ xát, học hỏi và khẳng định bản lĩnh trên đấu trường quốc tế.

Để chuẩn bị cho lần “chinh chiến” này, Anh Thư đã tập luyện kỹ lưỡng, trau chuốt từng kỹ thuật thanh nhạc cũng như phong cách trình diễn dưới sự hướng dẫn sát sao của cô giáo Bích Hồng.

Dù đã nhiều lần đứng trên sân khấu các cuộc thi âm nhạc uy tín trong nước, Anh Thư vẫn không khỏi hồi hộp trước một cuộc tranh tài mang tầm quốc tế. Tuy nhiên, chính cảm xúc ấy lại góp phần tạo nên sự thăng hoa trong phần biểu diễn. Điều khiến cô hài lòng nhất là đã giữ được cảm xúc trọn vẹn trong từng câu hát, đồng thời truyền tải đúng tinh thần và thông điệp của tác phẩm đến khán giả.

“Tham gia Festival lần này, tranh tài cùng bạn bè quốc tế đã thực sự 'mài giũa' cho em rất nhiều kỹ năng quý giá trong nghề. Giúp em rèn luyện bản lĩnh sân khấu vững vàng, kỹ thuật xử lý ca khúc tinh tế hơn, đồng thời mở rộng tư duy âm nhạc. Đây là hành trang quý giá để em tự tin hơn bước đi trên con đường trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp”, Anh Thư bày tỏ.

Anh Thư cũng cho biết, trong thời gian tới cô sẽ tiếp tục thử sức ở những cuộc thi lớn hơn để không ngừng hoàn thiện bản thân và chinh phục những cột mốc mới trên con đường nghệ thuật.