Một bộ hài cốt trẻ sơ sinh được phát hiện dưới sàn một căn hộ cổ ở hạt Durham, Anh, được bọc trong những tờ báo xuất bản từ năm 1910.

Phát hiện hài cốt trẻ sơ sinh dưới sàn nhà

Theo đó, hài cốt một bé trai được phát hiện vào tháng 7/2024, bên dưới sàn của một căn hộ cổ tại thị trấn Crook, hạt Durham, Anh. Đến ngày 17/9 năm nay, Tòa Điều tra tử vong Crook mới đưa ra kết luận về vụ việc.

Căn hộ được xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Chủ nhà Peter Moody cho biết ông phát hiện hài cốt khi tiến hành sửa chữa phần sàn. Ngay sau đó, ông lập tức báo cho cơ quan chức năng. Theo Moody, thi thể bé trai được quấn trong những tờ báo cũ, trong đó có các ấn phẩm từ tháng 6/1910. Một phần cơ thể đã trải qua quá trình tự nhiên giống như ướp xác.

Chủ nhà phát hiện thi thể một em bé sơ sinh khi đang cải tạo căn hộ cũ.(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa/CFP)

Đáng chú ý, một sợi dây được phát hiện quấn quanh cổ em bé. Moody mô tả đây có vẻ là loại dây gai thường được sử dụng trong làm vườn. Pháp y nhân học Micol Zuppello cho biết khi được tìm thấy, em bé nằm úp mặt xuống, hai chân ở tư thế bị vặn xoắn và phần lồng ngực đã bị xẹp. Phần lớn xương vẫn còn nguyên vẹn, song mô mềm chỉ còn lại rất ít.

Sợi dây quanh cổ cũng trở thành một chi tiết quan trọng trong quá trình điều tra. Theo Zuppello, dây được quấn quanh cổ em bé 3 vòng, thắt một nút rồi tiếp tục quấn thêm một vòng nữa.

Do tình trạng thi thể đã biến đổi nghiêm trọng theo thời gian, các chuyên gia không thể loại trừ khả năng em bé từng chịu tổn thương trước khi qua đời.

Kết luận gây ám ảnh sau hơn một thế kỷ

Kết quả định tuổi bằng phương pháp carbon phóng xạ do Đại học Glasgow thực hiện cho thấy em bé có thể sinh vào khoảng năm 1655-1955. Khoảng thời gian có xác suất cao nhất được xác định là từ năm 1725 đến 1812.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với những tờ báo được dùng để bọc thi thể, các nhà điều tra cho rằng em bé nhiều khả năng được sinh ra và qua đời vào khoảng năm 1910.

Như vậy, nếu nhận định này chính xác, em bé đã nằm dưới sàn căn hộ trong hơn một thế kỷ trước khi được phát hiện.

Điều tra viên tử vong Crispin Oliver kết luận em bé có khả năng đã chết không lâu sau khi chào đời. Theo kết quả điều tra, em vẫn còn sống khi bị dùng dây siết cổ và cái chết được xác định là một vụ "giết người trái pháp luật". Oliver gọi đây là một trường hợp "đáng buồn và bất thường". Đặc biệt, không có bất kỳ hồ sơ nào ghi nhận sự ra đời hay tồn tại của bé trai.

Ảnh: PA Wire

Theo ông, một trong những khả năng được xem xét là người có trách nhiệm chăm sóc em bé đã lựa chọn kết thúc mạng sống của em theo cách này.

Tuy nhiên, hơn 100 năm đã trôi qua khiến việc xác định chính xác chuyện gì xảy ra gần như không thể. Những bằng chứng có thể giúp làm sáng tỏ vụ án đã thất lạc theo thời gian, trong khi danh tính của em bé vẫn chưa được xác định.

Không tìm được thân nhân, người dân tổ chức tang lễ cho em

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và thực hiện xét nghiệm DNA với hy vọng tìm ra những người thân còn sống của em bé. Tuy nhiên, cuộc truy tìm không mang lại kết quả. Tổng thanh tra Mel Sutherland cho biết do vụ việc xảy ra cách đây hơn một thế kỷ và không còn đủ bằng chứng, không thể tiến hành truy tố hình sự đối với bất kỳ ai.

Dù vậy, câu chuyện về em bé vô danh vẫn khiến người dân địa phương quan tâm.

Ảnh: Facebook/ Sở cảnh sát Durham

Ngày 27/4 năm nay, một lễ tang được tổ chức để tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếc quan tài nhỏ màu trắng, được buộc một dải ruy băng xanh, được cảnh sát hộ tống trong suốt quá trình đưa đến nơi an táng. Tại buổi lễ, người chủ trì tang lễ Gemma Dobson nói rằng dù danh tính và câu chuyện của em mãi mãi không được biết đầy đủ, em vẫn từng là một con người tồn tại trên thế giới này.

"Đứa trẻ này từng tồn tại trên thế giới, em xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được yên nghỉ", Dobson nói.

Sau hơn một thế kỷ nằm im dưới nền một căn hộ cũ, cậu bé cuối cùng cũng có một cái tên mà cộng đồng dành cho em: một đứa trẻ từng tồn tại, nhưng không ai biết em là ai, đến từ đâu và vì sao cuộc đời ngắn ngủi ấy lại kết thúc trong bi kịch.

Nguồn: ETtoday