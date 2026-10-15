Anh sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa LMM cho Ukraine

Vương quốc Anh sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) cho Ukraine nhằm đáp ứng yêu cầu chiến trường.

Theo hãng thông tấn TASS, điều này đã được nêu trong một tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Andy Burnham.

Thông báo nói rõ: "Vương quốc Anh sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine bằng cách cung cấp số tên lửa phòng không trị giá 45 triệu bảng (60 triệu USD)".

Cần nhắc lại, vào tháng 3/2025, ngành công nghiệp Anh và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng, theo đó hơn 5.000 tên lửa LMM sẽ được cung cấp cho Ukraine.

"Việc giao hàng số tên lửa trị giá 10 triệu bảng từ gói viện trợ 45 triệu bảng chính thức công bố hôm 13/10 sẽ được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong mùa Đông", tuyên bố cho biết.

Hãng thông tấn TASS nói thêm, thông cáo từ Văn phòng thủ tướng Burnham được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông với Tổng thống V. Zelensky, đây chính là "món quà" gửi tới Ukraine.

LMM là một dòng tên lửa hạng nhẹ rất độc đáo.

Được xây dựng trên phả hệ tên lửa tốc độ cao Starstreak, LMM (Lightweight Multirole Missile) là một vũ khí chính xác cao, mang trong mình nhiều công nghệ tiên tiến.

Tên lửa đa năng LMM lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm hàng không Farnborough 2008, nó có thể tích hợp với bệ phóng trên xe thiết giáp, trực thăng, tàu hải quân hay phóng trực tiếp từ bệ phóng di động dạng vác vai.

LMM có trọng lượng 13kg, mang đầu đạn 3kg và trang bị động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng do Công ty Roxel Propulsion Systems (RPS) chế tạo. Trong tương lai, LMM sẽ sử dụng các loại đạn nổ phá mảnh và xuyên lõm.

Tốc độ của tên lửa vượt quá Mach 1,5. Hệ thống dẫn đường khác nhau tùy từng phiên bản: Nhắm mục tiêu bằng laser ở phiên bản A, đầu dò hồng ngoại ở phiên bản B và C, quán tính kết hợp GPS ở phiên bản D.

Được chế tạo theo kết cấu mở, sử dụng công nghệ của Starstreak cho nên một quân nhân khi đã sử dụng thành thạo loại tên lửa này sẽ không cần đào tạo thêm cho việc làm chủ vũ khí tương tự.

Trong những cuộc thử nghiệm khi triển khai từ bệ phóng di động vác vai hay từ tàu hải quân, tên lửa LMM đều cho thấy xác suất tiêu diệt mục tiêu cực kỳ ấn tượng, thời gian phản ứng rất nhanh và dễ sử dụng.