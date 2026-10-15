HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Anh sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa LMM cho Ukraine

Sao Đỏ
|

Vương quốc Anh sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao tên lửa đa năng hạng nhẹ (LMM) cho Ukraine nhằm đáp ứng yêu cầu chiến trường.

Anh đẩy nhanh chuyển giao tên lửa LMM cho Ukraine đáp ứng yêu cầu chiến trường - Ảnh 1.

Theo hãng thông tấn TASS, điều này đã được nêu trong một tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Andy Burnham.

Thông báo nói rõ: "Vương quốc Anh sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine bằng cách cung cấp số tên lửa phòng không trị giá 45 triệu bảng (60 triệu USD)".

Cần nhắc lại, vào tháng 3/2025, ngành công nghiệp Anh và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận trị giá 1,6 tỷ bảng, theo đó hơn 5.000 tên lửa LMM sẽ được cung cấp cho Ukraine.

"Việc giao hàng số tên lửa trị giá 10 triệu bảng từ gói viện trợ 45 triệu bảng chính thức công bố hôm 13/10 sẽ được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất của Lực lượng vũ trang Ukraine trong mùa Đông", tuyên bố cho biết.

Hãng thông tấn TASS nói thêm, thông cáo từ Văn phòng thủ tướng Burnham được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông với Tổng thống V. Zelensky, đây chính là "món quà" gửi tới Ukraine.

Anh đẩy nhanh chuyển giao tên lửa LMM cho Ukraine đáp ứng yêu cầu chiến trường - Ảnh 2.

LMM là một dòng tên lửa hạng nhẹ rất độc đáo.

Được xây dựng trên phả hệ tên lửa tốc độ cao Starstreak, LMM (Lightweight Multirole Missile) là một vũ khí chính xác cao, mang trong mình nhiều công nghệ tiên tiến.

Tên lửa đa năng LMM lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm hàng không Farnborough 2008, nó có thể tích hợp với bệ phóng trên xe thiết giáp, trực thăng, tàu hải quân hay phóng trực tiếp từ bệ phóng di động dạng vác vai.

LMM có trọng lượng 13kg, mang đầu đạn 3kg và trang bị động cơ nhiên liệu rắn 2 tầng do Công ty Roxel Propulsion Systems (RPS) chế tạo. Trong tương lai, LMM sẽ sử dụng các loại đạn nổ phá mảnh và xuyên lõm.

Tốc độ của tên lửa vượt quá Mach 1,5. Hệ thống dẫn đường khác nhau tùy từng phiên bản: Nhắm mục tiêu bằng laser ở phiên bản A, đầu dò hồng ngoại ở phiên bản B và C, quán tính kết hợp GPS ở phiên bản D.

Được chế tạo theo kết cấu mở, sử dụng công nghệ của Starstreak cho nên một quân nhân khi đã sử dụng thành thạo loại tên lửa này sẽ không cần đào tạo thêm cho việc làm chủ vũ khí tương tự.

Trong những cuộc thử nghiệm khi triển khai từ bệ phóng di động vác vai hay từ tàu hải quân, tên lửa LMM đều cho thấy xác suất tiêu diệt mục tiêu cực kỳ ấn tượng, thời gian phản ứng rất nhanh và dễ sử dụng.

Theo TASS
Tags

Vương quốc Anh

Ukraine

andy

LMM

Starstreak

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại