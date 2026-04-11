Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey phát biểu về hoạt động quân sự gần đây tại London, ngày 9/4/2026. (Ảnh: AP)

Anh, Na Uy cùng một số quốc gia đã tiến hành chiến dịch kéo dài hơn 1 tháng nhằm răn đe các tàu ngầm được cho là tàu do thám của Nga hoạt động gần hệ thống cáp ngầm dưới biển tại khu vực Bắc Đại Tây Dương. Thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố hôm 9/4.

Theo ông Healey, 1 tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh, cùng máy bay và hàng trăm binh sĩ đã tham gia theo dõi 1 tàu ngầm tấn công và 2 tàu ngầm do thám của Nga hoạt động ở phía Bắc nước Anh, đồng thời ngăn chặn các tàu này thực hiện những hoạt động bị cho là “gây hại”.

Sau chiến dịch, các tàu Nga đã rời khỏi khu vực. Phía Anh cho biết có sự tham gia của các đồng minh, song không nêu cụ thể.

Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ lâu bày tỏ lo ngại Nga có thể sử dụng các tàu do thám để phá hoại hệ thống cáp ngầm, vốn đóng vai trò quan trọng trong liên lạc toàn cầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik cho biết hoạt động của Nga diễn ra trong và gần vùng biển của Na Uy và Anh trong những tuần gần đây. Theo 2 nước, các hoạt động này do Tổng cục Nghiên cứu Biển sâu của Nga (GUGI) - một đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Nga - điều phối.

Giới chức Na Uy nhận định điều này cho thấy Nga đang tiếp tục phát triển năng lực khảo sát và có thể phá hoại các cơ sở hạ tầng quan trọng dưới đáy biển. Ông Healey cho biết các tàu ngầm này được thiết kế để khảo sát hạ tầng dưới biển trong thời bình và có thể thực hiện phá hoại khi xảy ra xung đột.

Trước đó, vào tháng 11, Anh từng cảnh báo Nga sau khi phát hiện tàu do thám Yantar hoạt động gần vùng biển phía Bắc Scotland. Ông Healey cho biết các hoạt động gần đây của tàu ngầm Nga diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Anh - khu vực kéo dài 200 hải lý từ bờ - chứ không phải trong lãnh hải.

Giới chức Anh cũng cho rằng Nga đang lợi dụng việc thế giới tập trung vào xung đột Trung Đông để gia tăng hoạt động tại châu Âu. Theo ông Healey, Nga vẫn là mối đe dọa chính đối với Anh và các đồng minh.

Tuy nhiên, Nga luôn bác bỏ tất các cáo buộc trên.