Anh gây sốc, loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G

Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia, nơi xác định và giám sát các lỗ hổng trong môi trường trực tuyến của Anh, đã thông báo kết luận rằng các sản phẩm của Huawei không còn an toàn sau khi Mỹ cắt nguồn cung cấp các bộ phận chính.

Cơ quan này đã đánh giá lại các rủi ro bảo mật gắn liền với Huawei, sau khi Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 5 đã công bố hạn chế xuất khẩu các bộ phận nguyên liệu chính cho Huawei. Một báo cáo sẽ sớm được đệ trình lên Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson, theo thông tin của các cơ quan báo chí địa phương.

Trước đó, vào tháng 1-2020, chính phủ Anh đã quyết định Huawei có thể cung cấp tới 35% các bộ phận không nhạy cảm cho mạng 5G. Cũng vào thời điểm đó, Mỹ kêu gọi Vương quốc Anh nên ngưng hoàn toàn việc sử dụng hàng của công ty này, do những lo ngại về an ninh quốc gia. London vẫn quyết định dùng, vì sẽ quá tốn kém khi phải thay đổi các thiết bị do Huawei sản xuất đã được các nhà cung cấp viễn thông Anh sử dụng. Tuy nhiên, giờ họ có thể bắt đầu thay thế thiết bị Huawei vào cuối năm nay.



Các sản phẩm của Huawei được sử dụng rộng rãi trên khắp châu Âu do giá cả tương đối rẻ và hiệu năng ổn định. Công ty Deutsche Telekom của Đức vào tháng 6-2020 cũng tuyên bố sẽ sử dụng mạng 5G của Huawei.

Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt bổ sung của Mỹ đã buộc nhiều nước phải suy nghĩ lại về lập trường của họ. Ông Guillaume Poupard, người đứng đầu cơ quan an ninh mạng của Pháp, cho biết các sản phẩm của Huawei có thể không được phép sử dụng trong mạng 5G của Pháp, trong một cuộc phỏng vấn được báo Les Echos công bố ngày 7-7.

Ngay cả khi được cho phép, họ có thể phải đối mặt với giới hạn 3 - 8 năm đối với việc sử dụng, ông Poupard nói và thúc giục các công ty hiện nên tránh xa việc sử dụng các sản phẩm của Huawei.

Ngoài những lo ngại về bảo mật liên quan đến các sản phẩm của Huawei, Vương quốc Anh đang quay ngược lại quyết định tháng 1-2020 một phần do sự mất lòng tin ngày càng tăng vào Trung Quốc.

Hơn 40.000 người đã chết vì dịch Covid-19 ở Anh, con số lớn nhất ở châu Âu. Đảng Bảo thủ cầm quyền đã ra mắt Nhóm nghiên cứu Trung Quốc vào tháng 4, được mô phỏng theo một nhóm các nhà lập pháp có ảnh hưởng với Brexit. Đồng thời, nhiều người đang cố gắng kiềm chế sự phụ thuộc của Anh vào Trung Quốc đối với thiết bị y tế và các sản phẩm khác.

"Chúng tôi không thể giao thương như thường lệ sau cuộc khủng hoảng đại dịch này", Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói hồi tháng 4-2020.

Quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia sâu rộng đối với Hồng Kông chỉ làm gia tăng căng thẳng. Vương quốc Anh đã chỉ trích mạnh mẽ luật này, gọi đó là sự vi phạm lời hứa của Trung Quốc là sẽ trao cho Hồng Kông quyền tự trị cao độ theo Tuyên bố Trung - Anh năm 1984.

Trong khi đó, Huawei khẳng định rằng sản phẩm của họ an toàn. Quyết định của Anh về việc chặn công ty viễn thông khỏi các mạng 5G của Huawei sẽ dẫn đến chi phí cao hơn cho các công ty này và làm chậm việc triển khai mạng 4G.

Mỹ xem xét việc cấm các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, kể cả TikTok

Ông Mike Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cho biết vào cuối ngày 6-7, Mỹ đang xem xét việc cấm các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok

Trước đó, ông Pompeo hoan nghênh một động thái tương tự của Ấn Độ, khi nước này ban hành lệnh tạm thời chặn TikTok và 58 ứng dụng khác liên quan đến Trung Quốc, hai tuần sau khi hai nước có ​​cuộc đụng độ biên giới chết chóc đầu tiên trong nhiều thập kỷ.

Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng xấu đi gần đây, sau khi Trung Quốc ban hành luật về an ninh quốc gia tại Hồng Kông.