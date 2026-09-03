Ăn trộm 14.000 trang tài liệu mật AI mang về Trung Quốc, cựu kỹ sư Google nhận án 1 năm tù

Mức án này thấp hơn nhiều so với con số đề nghị trước đó lên tới hơn 10 năm tù và khoản tiền phạt hàng trăm nghìn USD.

Cựu kỹ sư Google Linwei Ding vừa bị tuyên 12 tháng tù, trừ một ngày, sau khi bị kết tội đánh cắp hàng nghìn tài liệu nội bộ liên quan đến công nghệ AI của công ty. Tổng cộng, số tài liệu bị chuyển và tải xuống lên tới 1.255 tài liệu, tương đương khoảng 14.000 trang.

Ding gia nhập Google năm 2019 với vai trò kỹ sư phần mềm, làm việc trong nhóm phát triển các trung tâm siêu máy tính của công ty. Trong khoảng thời gian từ mùa xuân năm 2022 đến năm 2023, ông bị cáo buộc bí mật chuyển và tải xuống các tài liệu nội bộ chứa thông tin độc quyền về công nghệ của Google.

Theo hồ sơ vụ án, Ding đồng thời xây dựng một công ty tại Trung Quốc và tìm cách sử dụng những thông tin có được từ Google để phục vụ hoạt động kinh doanh của mình. Chính phủ Mỹ cho rằng đây là một nỗ lực có hệ thống nhằm chiếm đoạt bí mật thương mại của Google.

Kỹ sư Google bị buộc tội ăn trộm bí mật thương mại

Một bồi thẩm đoàn tại San Francisco hồi tháng 1 đã kết luận Ding có tội với toàn bộ 14 cáo buộc về đánh cắp bí mật thương mại và gián điệp kinh tế, sau phiên xét xử kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của vụ án có sự thay đổi đáng kể trước khi tuyên án.

Trong một phán quyết riêng được đưa ra trước đó, Thẩm phán Vince Chhabria bác bỏ các cáo buộc gián điệp kinh tế. Ông cho rằng không có đủ bằng chứng chứng minh Ding tải những bí mật thương mại này với mục đích mang lại lợi ích cho chính phủ Trung Quốc.

Ding vẫn phải chịu trách nhiệm về các cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại. Thẩm phán nhận định đây là một “nỗ lực có hệ thống và trắng trợn” nhằm lấy tài sản của Google để phục vụ lợi ích cá nhân. Ông cũng cho rằng một hình phạt không giam giữ là điều khó có thể chấp nhận.

Mức án cuối cùng lại thấp hơn đáng kể so với đề nghị của phía công tố.

Các công tố viên liên bang Mỹ yêu cầu Ding phải nhận 70 tháng tù, tương đương gần 6 năm. Họ cho rằng vụ việc có mức độ phức tạp cao, Ding đã tìm cách che giấu hành vi và một mức án nghiêm khắc là cần thiết để răn đe những người khác tại Thung lũng Silicon.

Luật sư của Ding chỉ đề nghị 3 tháng quản thúc tại nhà, lập luận rằng ông không có tiền án và không có nguy cơ tái phạm. Văn phòng quản chế cũng chỉ đề xuất mức án tối đa 6 tháng.

Cuối cùng, tòa tuyên Ding 12 tháng tù, trừ một ngày, kèm 2 năm quản chế sau khi mãn hạn. Ông cũng phải bồi thường hơn 198.000 USD cho Google và nộp phạt 2.500 USD. Ding được yêu cầu trình diện để thi hành án trong vòng 90 ngày.

Trước khi nhận án, Ding xin lỗi những người bị ảnh hưởng và bày tỏ sự hối tiếc về những gì đã xảy ra. Ông cũng nói mình lo sợ việc phải xa con trai.

Vụ án vì thế kết thúc với một khoảng cách rất lớn giữa mức án mà công tố viên yêu cầu và hình phạt thực tế. Một mặt, tòa vẫn xác định hành vi đánh cắp bí mật thương mại của Google là nghiêm trọng và có tính hệ thống. Mặt khác, việc các cáo buộc gián điệp kinh tế bị hủy bỏ khiến Ding không phải đối mặt với mức hình phạt gần 6 năm mà phía công tố đề nghị.

Đây cũng là lý do vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng trở thành tài sản chiến lược của các tập đoàn công nghệ lớn. Trong trường hợp của Ding, những gì bị đánh cắp không chỉ là tài liệu nội bộ thông thường mà là hàng nghìn trang thông tin về công nghệ AI được Google bảo mật.