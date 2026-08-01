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Ăn mặc phản cảm đi ăn nhà hàng, cặp đôi TikToker nổi tiếng khiến người xem bất bình

Thế Anh
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Cặp đôi này đang gây ra nhiều tranh cãi!

Content phản cảm của cặp đôi TikToker

Mạng xã hội vốn không thiếu những nội dung gây tranh cãi nhằm thu hút lượt xem, thế nhưng ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm luôn là chủ đề được cộng đồng bàn luận. Mới đây, một cặp đôi TikToker khá nổi tiếng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng tải đoạn video ghi lại cảnh dùng bữa tại một nhà hàng với trang phục gây nhiều tranh cãi.

Theo đó, cặp đôi này vốn được biết đến là những gymer có lượng người theo dõi lớn trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Họ thường xuyên chia sẻ những video về quá trình tập luyện, chế độ dinh dưỡng, xây dựng vóc dáng cũng như truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe. Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật cùng thân hình săn chắc, cả hai thu hút đông đảo người xem và xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng.

Tuy nhiên, video mới nhất lại khiến hình ảnh của cặp đôi bị đặt dấu hỏi. Trong đoạn clip, hai người xuất hiện tại một nhà hàng để dùng bữa nhưng gần như không mặc trang phục thông thường. Bạn nam chỉ mặc quần tập và cởi trần hoàn toàn, trong khi bạn nữ diện bikini hai mảnh khá táo bạo. Dòng chữ xuất hiện trên video với nội dung: "Đi nhà hàng mà mặc áo thì ai biết mình tập gym" càng khiến nhiều người cho rằng đây là cách cố tình tạo điểm nhấn để gây chú ý.

Không ít ý kiến cho rằng việc khoe thành quả tập luyện là điều bình thường, đặc biệt với những người hoạt động trong lĩnh vực fitness. Song, lựa chọn trang phục cần phù hợp với từng hoàn cảnh và không gian công cộng. Nhà hàng là nơi có nhiều thực khách, trong đó có gia đình và trẻ nhỏ, vì vậy nhiều người nhận xét việc diện bikini và cởi trần khi dùng bữa là không phù hợp với văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Nhiều ý kiến lên tiếng bất bình

Bên dưới video cũng như các bài đăng chia sẻ lại, nhiều bình luận thể hiện sự không đồng tình với cách xây dựng nội dung của cặp đôi. Nhiều tài khoản cho rằng việc lựa chọn trang phục như vậy khi xuất hiện tại nhà hàng là thiếu tinh tế và chưa tôn trọng không gian chung.

Một số bình luận nhận được nhiều lượt tương tác như: "Bệnh bệnh thế nào" , hay "Thiếu ý thức, đi ăn mà ăn mặc phản cảm vậy mà nhà hàng cũng để được, phải mình, mình nhắc khéo rồi đuổi luôn" ... Bên cạnh đó còn có nhiều ý kiến cho rằng người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội càng cần cân nhắc kỹ hơn trước khi đăng tải nội dung vì có không ít người trẻ theo dõi và học theo.

Không dừng lại ở tranh cãi về trang phục, câu chuyện này còn đặt vấn đề về xu hướng tạo nội dung bằng mọi giá để tăng lượt xem. Rõ ràng, việc khoe vóc dáng sau quá trình tập luyện chăm chỉ là điều đáng ghi nhận, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua các chuẩn mực ứng xử ở nơi công cộng.

Ở chiều ngược lại, cũng có thể đoạn video đã được dàn dựng hoặc quay trong bối cảnh được sự đồng ý của địa điểm. Dù vậy, cách thể hiện này vẫn dễ tạo ra phản ứng trái chiều bởi người xem chỉ tiếp cận thông qua đoạn clip ngắn, khó nắm được toàn bộ bối cảnh.

Sự việc một lần nữa cho thấy các nội dung trên mạng xã hội có thể lan truyền rất nhanh và nhận về nhiều góc nhìn khác nhau. Dù mục đích của người đăng là giải trí hay quảng bá hình ảnh cá nhân, việc cân nhắc yếu tố phù hợp với không gian công cộng vẫn là điều được nhiều người đánh giá cao. Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng cạnh tranh về lượt xem, việc tạo dấu ấn bằng nội dung sáng tạo, văn minh có lẽ vẫn là cách giúp các nhà sáng tạo duy trì hình ảnh tích cực và nhận được sự ủng hộ lâu dài từ cộng đồng.

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