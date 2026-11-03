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Ấn Độ đồng ý sản xuất súng trường chống máy bay không người lái

Bạch Dương
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Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã đạt được thỏa thuận sản xuất súng trường MP-155 tại Ấn Độ.

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Giám đốc điều hành của Tập đoàn Kalashnikov - ông Alan Lushnikov đã thông báo về việc ký kết hợp đồng với Ấn Độ để nội địa hóa việc sản xuất súng trường MP-155 của Nga, loại vũ khí được sử dụng hiệu quả để chống lại máy bay không người lái.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lushnikov cho biết: "Chúng tôi đã ký hợp đồng cấp phép sản xuất súng tại Ấn Độ với sự hỗ trợ của Tập đoàn Kalashnikov".

Súng trường MP-155 đã chứng tỏ là một vũ khí phòng không chống máy bay không người lái hiệu quả. Đó là lý do tại sao nhà sản xuất Nga đang tích cực quảng bá nó trên thị trường quốc tế.

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Súng trường MP-155 của Tập đoàn Kalashnikov đã được Quân đội Nga sử dụng rộng rãi.

Mới đây Tập đoàn Kalashnikov cũng đã tặng một lô lớn máy bay không người lái Skat-350M cho Cục Giao thông vận tải thuộc Bộ Nội vụ Nga và khu vực Trung tâm Liên bang.

Theo Giám đốc điều hành của doanh nghiệp, những chiếc UAV này không chỉ lý tưởng cho chiến đấu mà còn phù hợp cho các nhiệm vụ của cảnh sát. Ông Lushnikov bày tỏ tin tưởng đối tác sẽ hài lòng với công nghệ này.

Ngoài ra, như báo Vzglyad đưa tin năm ngoái, ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, đã tuyên bố việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-57 có thể giúp Ấn Độ đạt được sự cân bằng về công nghệ quân sự với Trung Quốc và Pakistan.

Tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ca ngợi hệ thống S-400 của Nga vì sức mạnh chưa từng có của chúng.

Năm 2024, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố phát triển quan hệ giữa Nga và Ấn Độ trong các lĩnh vực an ninh và hợp tác công nghệ quân sự, mọi thứ vẫn tiến triển tốt đẹp cho tới ngày nay.

Theo TASS/Vzglyad
Tags

Kalashnikov

máy bay không người lái

Alan

súng trường chống máy bay không người lái

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