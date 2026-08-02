Ầm ĩ tin cặp đôi ngôn tình bậc nhất showbiz ly hôn sau 1 năm cưới, 2 chữ lãng mạn đã hoàn toàn sụp đổ

Công chúng không thể tin được rằng chuyện kinh khủng như vậy lại có thể xảy ra với cặp đôi ngôn tình bậc nhất showbiz.

Chuyện tình cảm động của nữ diễn viên Jung Eun Hye và ông xã - Cho Young Nam đã lấy đi nhiều nước mắt từ công chúng xứ Hàn. Được biết, nữ nghệ sĩ họ Jung mắc hội chứng Down, còn chồng cô cũng là người khuyết tật trí tuệ. Ở làng giải trí xứ kim chi, Jung Eun Hye - Cho Young Nam cũng được nhiều khán giả xem là cặp đôi ngôn tình bậc nhất.

Những tưởng cuộc hôn nhân của Jung Eun Hye - Cho Young Nam sẽ diễn ra suôn sẻ, ai dè tới sáng 1/8, tờ Sports Chosun đưa tin cặp đôi này vừa bất ngờ dính nghi vấn đã bí mật ly dị sau 1 năm cưới. Trên các diễn đàn trực tuyến, cộng đồng mạng không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi hay tin dữ về vợ chồng nữ diễn viên họ Jung. Theo nhiều netizen, nếu thật sự Jung Eun Hye - Cho Young Nam đã chia tay nhau thì đúng là 2 chữ “ngôn tình” đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt họ.

Công chúng náo loạn trước nghi vấn Jung Eun Hye - Cho Young Nam đã bí mật ly hôn. Ảnh: Naver

Tới trưa 1/8, thông qua kênh YouTube cá nhân, Jung Eun Hye cuối cùng cũng lộ diện và có động thái đầu tiên sau khi dính tin ly hôn. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã đích thân lên tiếng phủ nhận tin đồn ly dị đang bủa vây xung quanh vợ chồng cô bằng lời khẳng định dõng dạc: “Chúng tôi vẫn đang sống rất hạnh phúc bên nhau”.

Đồng thời, Jung Eun Hye liền tranh thủ khoe luôn cuộc sống hôn nhân êm ấm bên ông xã ở thời điểm hiện tại: “Đang có những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội rằng vợ chồng tôi đã ly hôn. Nhưng thực tế là chúng tôi đang yêu nhau hơn bao giờ hết và cùng chăm chỉ làm việc. Trừ khi có việc riêng, còn không thì vợ chồng tôi lúc nào cũng chờ khách ở quán cà phê, vẽ tranh theo đơn đặt hàng, và cứ có thời gian rảnh là tôi với ông xã lại tình cảm quấn quýt bên nhau. Dạo này đang là mùa nghỉ dưỡng nên có rất nhiều khách hàng từ khắp nơi trên cả nước đã ghé thăm quán cà phê của vợ chồng tôi. Mấy hôm trước, tôi còn vừa được gặp gỡ và ôm nữ diễn viên Yang Mi Kyung đấy”.

Công chúng thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra Jung Eun Hye và Cho Young Nam vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Nate

Jung Eun Hye sinh năm 1990, mắc hội chứng Down từ nhỏ. Trước đây, vì mặc cảm tự ti mà Jung Eun Hye từng rơi vào tình trạng trầm cảm. Tuy nhiên, khi tìm thấy niềm đam mê hội họa, nữ nghệ sĩ đã dần lấy lại tinh thần, trở nên lạc quan và vui vẻ hơn.

Cô được công chúng biết đến rộng rãi vào năm 2022 sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình ăn khách 1 thời Our Blues (Blues Nơi Đảo Xanh), trong phim cô hóa thân vào vai chị gái sinh đôi của Han Ji Min. Ngoài Our Blues, Jung Eun Hye còn tham gia diễn xuất và ghi dấu ấn cho riêng mình qua các bộ phim khác như Seaside Flower, If You Were Me 2,...

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, mối tình cảm động giữa cô và ông xã Cho Young Nam cũng khiến báo chí xứ Hàn tốn nhiều giấy mực. 2 người họ gặp nhau tại nơi làm việc. Ngay từ những ngày đầu tiên, Cho Young Nam đã tỏ ra quan tâm và chủ động tiếp cận nữ diễn viên họ Jung. Thông qua 1 video được đăng trên kênh YouTube cá nhân, Jung Eun Hye từng hạnh phúc bày tỏ về người bạn đời: “Anh ấy rất thích tôi và đã mạnh dạn cầu hôn ‘Eun Hye à, em sẽ cưới anh làm chồng chứ?’. Tôi đã rất hạnh phúc rồi gật đầu nhận lời làm vợ anh ấy”.

Hôn lễ ấm cúng của cặp đôi chính thức diễn ra hồi tháng 5 năm ngoái. Trong số dàn sao Kbiz tề tựu chung vui, Han Ji Min, Kim Woo Bin và Moon Ji In đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng xứ củ sâm.