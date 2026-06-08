Một chiếc xe tải chở khoảng 100 người Niger trở về từ Mali để đón lễ Eid al-Adha đã bị hỏng giữa sa mạc Sahara, khiến 49 người tử vong vì khát nước.

Gần 50 người đã thiệt mạng vì khát nước sau khi chiếc xe tải chở họ bị hỏng giữa sa mạc Sahara rộng lớn, khiến cả đoàn mắc kẹt nhiều ngày trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Vụ việc xảy ra tại khu vực gần biên giới giữa Mali, Algeria và Niger. Thông tin được chính quyền vùng Agadez của Niger công bố trong một thông báo ngày 4/6.

Ảnh: Reuters

Di vật của nạn nhân

Theo nhà chức trách, chiếc xe tải đang chở khoảng 100 công dân Niger từ Mali trở về quê hương để đón lễ Eid al-Adha, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo. Tuy nhiên, phương tiện bất ngờ gặp sự cố giữa sa mạc và không thể tiếp tục hành trình.

"Dù tài xế, phụ xe và các hành khách đã nỗ lực sửa chữa nhưng chiếc xe vẫn không thể hoạt động trở lại. Không có nước uống và bị mắc kẹt giữa môi trường khắc nghiệt với nền nhiệt cực cao cùng việc thiếu hoàn toàn các điểm tiếp tế, cơ hội sống sót của họ trở nên vô cùng mong manh", chính quyền địa phương cho biết.

Trong số những người trên xe, chỉ có hai người sống sót. Họ đã đi bộ hơn 48 km dưới cái nóng khắc nghiệt để đến thị trấn sa mạc hẻo lánh Assamaka ở phía bắc Niger và báo tin cho chính quyền.

Sau khi nhận được thông tin, nhà chức trách lập tức cử một đoàn cứu hộ đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng này tiếp cận được khu vực xảy ra sự cố, họ phát hiện 49 người đã tử vong.

"Những gì được ghi nhận tại hiện trường thực sự gây ám ảnh. Hàng chục thi thể được tìm thấy dưới chiếc xe tải và ở khu vực xung quanh", thông báo nêu rõ.

Các nhân viên cứu hộ sau đó đã chôn cất toàn bộ 49 nạn nhân trong một ngôi mộ tập thể được lập ngay tại nơi xảy ra thảm kịch. Chính quyền địa phương mô tả đây là "một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn và gây tổn thất tinh thần lớn đối với các đội ngũ tham gia cứu hộ".

Nhà chức trách cũng nhấn mạnh rằng phía sau những con số thương vong là nỗi đau của hàng chục gia đình Niger đang chờ đợi người thân trở về đoàn tụ trong dịp lễ.

"Hơn cả những thống kê, đây là câu chuyện về những gia đình Niger đã mong ngóng người thân trở về nhà để cùng đón lễ hội", thông báo cho biết.

Chính quyền vùng Agadez nhận định thảm kịch một lần nữa cho thấy cái giá nhân mạng khủng khiếp của những chuyến đi xuyên qua một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.

Đáng chú ý, trong một thông báo riêng cùng ngày 4/6, chính quyền Agadez cho biết chính đoàn cứu hộ nói trên đã tiếp tục ngăn chặn một thảm kịch tương tự khi phát hiện một chiếc xe tải khác mắc kẹt giữa sa mạc với hơn 60 người bên trong.

Theo nhà chức trách, những hành khách này đã bị mắc kẹt suốt ba ngày giữa hoang mạc sau khi ắc quy xe bị hỏng. Lực lượng cứu hộ đã cung cấp nước uống cho những người kiệt sức, đồng thời hỗ trợ sửa chữa phương tiện để họ có thể tiếp tục hành trình.

Giới chức địa phương cho rằng sự việc một lần nữa phản ánh mức độ dễ tổn thương của những người trẻ tham gia các chuyến di cư xuyên biên giới hoặc di chuyển vì mục đích mưu sinh. Nhiều người trong số họ buộc phải đi qua các khu vực bất ổn và đầy rủi ro với hy vọng tìm kiếm việc làm và điều kiện sống tốt hơn.

Nguồn: People