Airloom Energy: Cuộc cách mạng tua-bin gió từ đường ray hình oval

Trong cuộc đua toàn cầu hướng tới năng lượng sạch, một startup tại Mỹ mang tên Airloom Energy đang tạo ra bước ngoặt trong thiết kế tua-bin gió. Thay vì sử dụng những cánh quạt khổng lồ quay quanh trục như tua-bin truyền thống, Airloom đã phát triển hệ thống tua-bin gió sử dụng các cánh gió nhỏ gắn trên khung nhẹ, di chuyển theo vòng oval cao khoảng 20–30 mét.

Mô hình tua-bin gió của Airloom Energy. (Nguồn: Techcrunch)

Thiết kế mang lại nhiều lợi thế vượt trội.

Đầu tiên, chi phí sản xuất và vận hành được giảm tới 50% so với tua-bin trục ngang truyền thống (HAWT). Thứ hai, số lượng linh kiện trong hệ thống cũng được cắt giảm 42%, giúp quá trình sản xuất trở nên đơn giản hơn và dễ dàng mở rộng quy mô. Cuối cùng, thời gian lắp đặt được rút ngắn đáng kể – chỉ mất khoảng 9 tháng, thay vì 5 năm như các hệ thống tua-bin truyền thống.

CEO Airloom Energy, ông Neal Rickner, khẳng định: “Chúng tôi đang tái định nghĩa cách con người khai thác năng lượng từ gió. Hệ thống này có thể tạo ra công suất tương đương tua-bin lớn, nhưng với chi phí và tác động thị giác thấp hơn rất nhiều.”

Trạm thử nghiệm đầu tiên của Airloom đã được khởi công tại Wyoming vào tháng 6/2025. Mỗi đơn vị tua-bin dự kiến tạo ra công suất khoảng 3 MW điện, với hiệu suất hoạt động đạt NCF ~40% – một con số ấn tượng ngay cả ở những khu vực có tốc độ gió thấp.

Theo TechCrunch, hệ thống này có thể được triển khai tại các khu vực đặc biệt như căn cứ quân sự – nơi có giới hạn về chiều cao công trình, các đảo xa hoặc vùng núi – nơi khó tiếp cận và vận chuyển thiết bị lớn, cũng như các trung tâm dữ liệu – nơi cần nguồn điện ổn định và liên tục.

Cuộc đua các giải pháp sáng tạo cho tua-bin

Airloom không phải là đơn vị duy nhất đang thử nghiệm các thiết kế tua-bin mới. Nhiều công ty khác cũng đang theo đuổi các giải pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề cố hữu của tua-bin truyền thống như chi phí cao, tiếng ồn lớn và khó triển khai ở quy mô rộng.

Chẳng hạn, công ty World Wide Wind tại Na Uy đang phát triển tua-bin nổi ngoài khơi, trong khi Katrick Technologies tại Scotland thử nghiệm tua-bin dạng “tổ ong”. Tại Mỹ, Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa thiết kế tua-bin ngoài khơi.

Airloom Energy đã nhận được khoản đầu tư trị giá 13,75 triệu USD từ các quỹ danh tiếng như Breakthrough Energy Ventures – do Bill Gates sáng lập, Lowercarbon Capital, và WovenEarth Ventures. Dự kiến hệ thống thương mại đầu tiên sẽ được triển khai vào năm 2027, mở ra khả năng phổ cập điện gió đến những nơi trước đây bị coi là “không khả thi”.

Airloom Energy không chỉ mang đến một thiết kế tua-bin gió mới, mà còn mở ra khả năng triển khai điện gió ở quy mô linh hoạt, chi phí thấp và hiệu quả cao. Trong bối cảnh thế giới cần những giải pháp năng lượng bền vững, công nghệ của Airloom có thể là chìa khóa để phổ cập năng lượng tái tạo đến mọi nơi – từ vùng sâu vùng xa đến các trung tâm công nghệ hiện đại.

“Chúng tôi muốn mang điện sạch đến những nơi chưa từng có cơ hội tiếp cận nó.” - Neal Rickner, CEO Airloom Energy đầy tự tin vào sự phát triển của dự án mới.