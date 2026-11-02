Ai thấy Dương Văn Trường SN 1990 ở đâu, khẩn trương trình báo công an SĐT 0377.113.999

Công an tỉnh Bắc Ninh truy tìm Dương Văn Trường (SN 1990) để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Đa Mai vào tháng 9/2026.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy tìm Dương Văn Trường (SN 1990), người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Đa Mai, TP Bắc Ninh vào tháng 9/2026.

Theo thông tin từ cơ quan công an, việc truy tìm được thực hiện nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy tìm Dương Văn Trường. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh

Người được truy tìm là Dương Văn Trường, sinh ngày 24/12/1990, quê quán phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh; đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Chớp, phường Hiệp Hòa, TP Bắc Ninh.

Hiện, cơ quan chức năng chưa xác định được Trường đang ở đâu nên đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, truy tìm.

Nếu phát hiện người có đặc điểm, lai lịch nêu trên hoặc có thông tin liên quan, người dân được đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, liên hệ điều tra viên Ninh Văn Quảng qua số điện thoại 0377.113.999 để phối hợp giải quyết.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Bắc Ninh